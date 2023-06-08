Прогноз на бой Умар Джамбеков (Авт) — Криспуло Хавьер Андино (Арг) 10-го июня 2023 года

«Умар Джамбеков (Авт)» – «Криспуло Хавьер Андино (Арг)». 10.06.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Умар Джамбеков (Авт) проведет 10.06.2023, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Криспуло Хавьер Андино (Арг). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 01:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

В 01:00 по московскому времени Умар Джамбеков (Авт) и Криспуло Хавьер Андино (Арг) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 10.06.2023, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Умар Джамбеков (Авт) и Криспуло Хавьер Андино (Арг) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Умар Джамбеков (Авт).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Умар Джамбеков (Авт) — Криспуло Хавьер Андино (Арг):

победа Умар Джамбеков (Авт) – 0, ничья – 0, победа Криспуло Хавьер Андино (Арг) – 0

Прогноз на матч Умар Джамбеков (Авт) – Криспуло Хавьер Андино (Арг) Бои, титульный бой, 10.06.2023 :

Из-за того, что все ставят на то, что Умар Джамбеков (Авт) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Криспуло Хавьер Андино (Арг) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

На данный момент Умар Джамбеков (Авт) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Умар Джамбеков (Авт) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Умар Джамбеков (Авт) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Умар Джамбеков (Авт) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Криспуло Хавьер Андино (Арг) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Криспуло Хавьер Андино (Арг) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Криспуло Хавьер Андино (Арг) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Криспуло Хавьер Андино (Арг) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Криспуло Хавьер Андино (Арг) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

В каждом своем бою Умар Джамбеков (Авт) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Умар Джамбеков (Авт) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Умар Джамбеков (Авт) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Умар Джамбеков (Авт) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В своей карьере Криспуло Хавьер Андино (Арг) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Криспуло Хавьер Андино (Арг) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Криспуло Хавьер Андино (Арг) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Криспуло Хавьер Андино (Арг) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Умар Джамбеков (Авт) – Криспуло Хавьер Андино (Арг) 10.06.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Умар Джамбеков (Авт) и Криспуло Хавьер Андино (Арг) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Умар Джамбеков (Авт) и Криспуло Хавьер Андино (Арг). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Умар Джамбеков (Авт) и Криспуло Хавьер Андино (Арг) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Умар Джамбеков (Авт) и Криспуло Хавьер Андино (Арг) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Умар Джамбеков (Авт) является очевидным фаворитом, ведь Криспуло Хавьер Андино (Арг) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

На чемпионский бой Умар Джамбеков (Авт) — Криспуло Хавьер Андино (Арг) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Криспуло Хавьер Андино (Арг), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Умар Джамбеков (Авт)

На самом деле Умар Джамбеков (Авт) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Умар Джамбеков (Авт) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Умар Джамбеков (Авт) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Умар Джамбеков (Авт) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Умар Джамбеков (Авт) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Криспуло Хавьер Андино (Арг)

Последний раз Криспуло Хавьер Андино (Арг) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Криспуло Хавьер Андино (Арг) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Криспуло Хавьер Андино (Арг) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Криспуло Хавьер Андино (Арг) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Криспуло Хавьер Андино (Арг)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Криспуло Хавьер Андино (Арг) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Умар Джамбеков (Авт) — Криспуло Хавьер Андино (Арг). Прогноз и ставки на матч. Бои 10.06.2023

Спортивные эксперты считают, что Умар Джамбеков (Авт) сейчас намного сильнее, чем Криспуло Хавьер Андино (Арг), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

В этом бою Умар Джамбеков (Авт) является очевидным фаворитом, ведь Криспуло Хавьер Андино (Арг) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

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