Прогноз на бой Ники Хольцкен (Нид) — Ариан Садикович (Гер) 10.06.2023

«Ники Хольцкен (Нид)» – «Ариан Садикович (Гер)». 10.06.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 10-го июня состоится интересный поединок Ники Хольцкен (Нид) — Ариан Садикович (Гер), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 04:40 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

В 04:40 по московскому времени Ники Хольцкен (Нид) и Ариан Садикович (Гер) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 10-го июня, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Ники Хольцкен (Нид) и Ариан Садикович (Гер) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Ники Хольцкен (Нид).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ники Хольцкен (Нид) — Ариан Садикович (Гер):

победа Ники Хольцкен (Нид) – 0, ничья – 0, победа Ариан Садикович (Гер) – 0

Прогноз на матч Ники Хольцкен (Нид) – Ариан Садикович (Гер) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 10-го июня :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Ники Хольцкен (Нид) станет победителем боя. Если выиграет Ариан Садикович (Гер), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

На данный момент Ники Хольцкен (Нид) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Ники Хольцкен (Нид) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Ники Хольцкен (Нид) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Ники Хольцкен (Нид) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Свой пик формы Ариан Садикович (Гер) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Ариан Садикович (Гер) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Ариан Садикович (Гер) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Ариан Садикович (Гер) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Ариан Садикович (Гер) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В каждом своем бою Ники Хольцкен (Нид) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Ники Хольцкен (Нид) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Ники Хольцкен (Нид) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Ники Хольцкен (Нид) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Несмотря на то, что Ариан Садикович (Гер) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Ариан Садикович (Гер) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Ариан Садикович (Гер) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Ариан Садикович (Гер) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Ариан Садикович (Гер) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Ариан Садикович (Гер) должен задуматься о своей обороне.

Ники Хольцкен (Нид) – Ариан Садикович (Гер) 10.06.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Ники Хольцкен (Нид) и Ариан Садикович (Гер) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Ники Хольцкен (Нид) и Ариан Садикович (Гер). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Ники Хольцкен (Нид) и Ариан Садикович (Гер) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Ники Хольцкен (Нид) и Ариан Садикович (Гер) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Ники Хольцкен (Нид) и Ариан Садикович (Гер), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Ники Хольцкен (Нид) выиграет с помощью нокаута.

Спортивные прогнозисты считают, что Ники Хольцкен (Нид) в данный момент сильнее, нежели Ариан Садикович (Гер), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Ники Хольцкен (Нид)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Ники Хольцкен (Нид) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Ники Хольцкен (Нид) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Ники Хольцкен (Нид) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Ники Хольцкен (Нид) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Ариан Садикович (Гер)

Сейчас Ариан Садикович (Гер) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Ариан Садикович (Гер) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Ариан Садикович (Гер) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Ариан Садикович (Гер) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Ариан Садикович (Гер) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Ники Хольцкен (Нид) — Ариан Садикович (Гер). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 10-го июня

Никто не сомневается, что Ники Хольцкен (Нид) намного сильнее, чем Ариан Садикович (Гер), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Ники Хольцкен (Нид) и Ариан Садикович (Гер), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Ники Хольцкен (Нид) выиграет бой.

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