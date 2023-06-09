Аддисон/Коок — Сусанто/Сусанто: кто пройдет в следующий раунд?

Прогноз Аддисон/Коок — Сусанто/Сусанто (09.06.2023), ставки и коэффициенты

Аддисон/Коок — Сусанто/Сусанто (09-го июня 2023 года), ставки и коэффициенты

09-го июня 2023 года в 09:05 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Аддисон/Коок , а противостоять в этом поединке будет Сусанто/Сусанто.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Аддисон/Коок — Сусанто/Сусанто можно будет вплоть до 09:05 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 09-го июня 2023 года. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Аддисон/Коок и Сусанто/Сусанто еще ни разу не встречались на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Аддисон/Коок — Сусанто/Сусанто:

До 09-го июня 2023 года осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Аддисон/Коок — Сусанто/Сусанто вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Аддисон/Коок и Сусанто/Сусанто не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 09:05 по МСК.

Аддисон/Коок

На данный момент Аддисон/Коок является одной из «темных лошадок» данного турнира, ведь в этом сезоне не было участия в других соревнованиях столь высокого класса. Зачастую это были простые Челленджеры, где хватало оппонентов из третьей и четвертой сотни мирового теннисного рейтинга. Как Аддисон/Коок поведет себя в матче с более серьезным оппонентом пока не ясно, ведь вряд ли получится задавать свой темп и полностью контролировать игру, как это было во всех предыдущих поединках. В прошлых сезонах для успешного выступления не хватало стабильности, а сейчас Аддисон/Коок пока демонстрирует лишь хорошую первую подачу, но пока не замечено умелой обороны и первоклассных технических навыков. К тому же, Аддисон/Коок слабо играет у сетки, а также часто допускает потерю концентрации. Этот турнир является домашним, так что есть надежда, что Аддисон/Коок будет более тщательно готовиться к поединку.



Сусанто/Сусанто

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Сусанто/Сусанто на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Сусанто/Сусанто демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Сусанто/Сусанто имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Сусанто/Сусанто намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Сусанто/Сусанто не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Сусанто/Сусанто будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Сусанто/Сусанто и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Сусанто/Сусанто умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

«Аддисон/Коок» — «Сусанто/Сусанто»: прогноз автора

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Аддисон/Коок и Сусанто/Сусанто. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Аддисон/Коок и Сусанто/Сусанто должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Аддисон/Коок — Сусанто/Сусанто (09-го июня 2023 года), ставки и коэффициенты

Аддисон/Коок

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Аддисон/Коок, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Аддисон/Коок уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Аддисон/Коок старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Аддисон/Коок, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Аддисон/Коок не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Аддисон/Коок все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Аддисон/Коок точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Сусанто/Сусанто

Несмотря на свой молодой возраст, Сусанто/Сусанто демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Сусанто/Сусанто уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Сусанто/Сусанто станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Сусанто/Сусанто, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Сусанто/Сусанто умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Сусанто/Сусанто имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Аддисон/Коок — Сусанто/Сусанто Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Аддисон/Коок и Сусанто/Сусанто, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Аддисон/Коок и Сусанто/Сусанто играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Аддисон/Коок, и Сусанто/Сусанто неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Аддисон/Коок — Сусанто/Сусанто: кто пройдет в следующий раунд?

Аддисон/Коок и Сусанто/Сусанто которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Аддисон/Коок имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Сусанто/Сусанто хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Аддисон/Коок. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Сусанто/Сусанто умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Аддисон/Коок довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Сусанто/Сусанто вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Аддисон/Коок.

СЕГОДНЯ МАТЧ Аддисон/Коок — Сусанто/Сусанто. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Аддисон/Коок и Сусанто/Сусанто. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Аддисон/Коок и для Сусанто/Сусанто, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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