Прогноз на бой Шеннон Райан (Анг) — Мартина Берниле (Ита) 10.06.2023

«Шеннон Райан (Анг)» – «Мартина Берниле (Ита)». 10.06.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Шеннон Райан (Анг) — Мартина Берниле (Ита) на 10.06.2023, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Шеннон Райан (Анг) и Мартина Берниле (Ита) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 21:00.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Шеннон Райан (Анг) — Мартина Берниле (Ита) пройдет 10.06.2023, и можно не сомневаться, что в 21:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Шеннон Райан (Анг) имеет две победы нокаутом, а Мартина Берниле (Ита) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Шеннон Райан (Анг) — Мартина Берниле (Ита):

победа Шеннон Райан (Анг) – 1.045, ничья – 32, победа Мартина Берниле (Ита) – 11.5

Прогноз на матч Шеннон Райан (Анг) – Мартина Берниле (Ита) Бои, титульный бой, 10.06.2023 :

Из-за того, что все ставят на то, что Шеннон Райан (Анг) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 1.045. А котировка на то, что Мартина Берниле (Ита) будет сильнее повысилась до 11.5.

История личных встреч

В профессиональной карьере Шеннон Райан (Анг) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Шеннон Райан (Анг) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Шеннон Райан (Анг) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Шеннон Райан (Анг) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Шеннон Райан (Анг) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Шеннон Райан (Анг) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Как показывает статистика, Мартина Берниле (Ита) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Мартина Берниле (Ита) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Мартина Берниле (Ита) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Мартина Берниле (Ита) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Мартина Берниле (Ита) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В свои 27 лет Шеннон Райан (Анг) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Шеннон Райан (Анг) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Шеннон Райан (Анг) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Шеннон Райан (Анг) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Шеннон Райан (Анг) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Шеннон Райан (Анг) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Несмотря на то, что Мартина Берниле (Ита) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Мартина Берниле (Ита) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Мартина Берниле (Ита) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Мартина Берниле (Ита) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Мартина Берниле (Ита) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Мартина Берниле (Ита) должен задуматься о своей обороне.

Шеннон Райан (Анг) – Мартина Берниле (Ита) 10.06.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Шеннон Райан (Анг) и Мартина Берниле (Ита), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Шеннон Райан (Анг) и Мартина Берниле (Ита) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Шеннон Райан (Анг) — Мартина Берниле (Ита) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Шеннон Райан (Анг) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

Спортивные прогнозисты считают, что Шеннон Райан (Анг) в данный момент сильнее, нежели Мартина Берниле (Ита), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Шеннон Райан (Анг)

Шеннон Райан (Анг) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Шеннон Райан (Анг) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Шеннон Райан (Анг) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Шеннон Райан (Анг) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Шеннон Райан (Анг) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Мартина Берниле (Ита)

Сейчас Мартина Берниле (Ита) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Мартина Берниле (Ита) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Мартина Берниле (Ита) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Мартина Берниле (Ита) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Мартина Берниле (Ита) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Шеннон Райан (Анг) — Мартина Берниле (Ита). Прогноз и ставки на матч. Бои 10.06.2023

Так как Шеннон Райан (Анг) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Мартина Берниле (Ита).

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Шеннон Райан (Анг) будет намного сильнее, чем Мартина Берниле (Ита), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

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