Прогноз Леон Формелла — Лоран Джулия Калак (11.06.2023), ставки и коэффициенты

Леон Формелла — Лоран Джулия Калак. Прогноз, ставки на матч. ITF (11.06.23)

11 июня в 13:15 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Леон Формелла , а противостоять в этом поединке будет Лоран Джулия Калак.



Леон Формелла сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 11 июня придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Лоран Джулия Калак. По Москве данный поединок начнется в 13:15. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Лоран Джулия Калак, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Леон Формелла — Лоран Джулия Калак:

До 11 июня осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Леон Формелла — Лоран Джулия Калак вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Леон Формелла и Лоран Джулия Калак не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 13:15 по МСК.

Леон Формелла

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Леон Формелла находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Леон Формелла является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Леон Формелла умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Леон Формелла обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Леон Формелла может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Лоран Джулия Калак

На этом турнире Лоран Джулия Калак играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Лоран Джулия Калак все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Лоран Джулия Калак не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Лоран Джулия Калак уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Лоран Джулия Калак на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Лоран Джулия Калак пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

ITF, Леон Формелла — Лоран Джулия Калак

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Леон Формелла и Лоран Джулия Калак. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Леон Формелла и Лоран Джулия Калак должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Леон Формелла — Лоран Джулия Калак. Прогноз, ставки на матч(11.06.23)

Леон Формелла

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Леон Формелла, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Леон Формелла уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Леон Формелла старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Леон Формелла, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Леон Формелла не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Леон Формелла все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Леон Формелла точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Лоран Джулия Калак

Несмотря на свой молодой возраст, Лоран Джулия Калак демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Лоран Джулия Калак уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Лоран Джулия Калак станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Лоран Джулия Калак, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Лоран Джулия Калак умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Лоран Джулия Калак имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Леон Формелла — Лоран Джулия Калак Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Леон Формелла и Лоран Джулия Калак. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Леон Формелла и Лоран Джулия Калак встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Леон Формелла и Лоран Джулия Калак довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Леон Формелла и Лоран Джулия Калак подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Леон Формелла — Лоран Джулия Калак: порядок побьёт класс

Судя по количеству финалов и титулов, которые Леон Формелла имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Леон Формелла и Лоран Джулия Калак отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Лоран Джулия Калак в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Леон Формелла превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Лоран Джулия Калак сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Леон Формелла гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Леон Формелла — Лоран Джулия Калак. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Леон Формелла и Лоран Джулия Калак.



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