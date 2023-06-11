Алиан Зак — Алессандра Пеззулла. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (12.06.23)

Прогноз Алиан Зак — Алессандра Пеззулла (12 июня), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Алиан Зак — Алессандра Пеззулла 12 июня

12 июня в 13:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Алиан Зак , а противостоять в этом поединке будет Алессандра Пеззулла.



Так как Алиан Зак в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Алессандра Пеззулла, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 12 июня. Но, доказать обратное Алиан Зак все же сможет в 13:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Алиан Зак — Алессандра Пеззулла. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Алиан Зак имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 12 июня нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Алессандра Пеззулла. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 13:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Алиан Зак имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Алиан Зак

Болельщики ожидали, что на этом турнире Алиан Зак продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Алиан Зак в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Алиан Зак сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Алиан Зак немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Алессандра Пеззулла

На этом турнире Алессандра Пеззулла играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Алессандра Пеззулла все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Алессандра Пеззулла не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Алессандра Пеззулла уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Алессандра Пеззулла на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Алессандра Пеззулла пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Алиан Зак и Алессандра Пеззулла. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Алиан Зак и Алессандра Пеззулла в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Алиан Зак и Алессандра Пеззулла имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Алиан Зак — Алессандра Пеззулла. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (12.06.23)

Алиан Зак

На этом турнире именно Алиан Зак может похвастаться самой сильной подачей, но она совершенно не отличается вариативностью, ведь данный представитель большого тенниса всегда действует в одном и том же стиле, что отлично знают уже все оппоненты. Да, Алиан Зак отлично бьет обеими сторонами ракетки, но все же иногда допускает ошибки на приеме, а также не может продемонстрировать уверенную игру возле сетки. Пока Алиан Зак еще не может похвастаться высокой техничностью, так что побеждать получается лишь за счет хорошей физической формы, силы и высокой скорости. Так что, пусть и получилось на этом турнире зайти так далеко, но это в первую очередь связано со слабым уровнем оппонентов, а дальше будет намного сложнее. Если Алиан Зак не сможет навязать свою игру и не получится начать матч с мощного атакующего напора, то с обороной все намного сложнее. К тому же, еще ни разу не было такого, чтобы получалось переломать ход поединка.

Алессандра Пеззулла

Несмотря на свой молодой возраст, Алессандра Пеззулла демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Алессандра Пеззулла уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Алессандра Пеззулла станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Алессандра Пеззулла, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Алессандра Пеззулла умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Алессандра Пеззулла имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Алиан Зак — Алессандра Пеззулла Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Алиан Зак и Алессандра Пеззулла. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Алиан Зак и Алессандра Пеззулла встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Алиан Зак и Алессандра Пеззулла довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Алиан Зак и Алессандра Пеззулла подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Алиан Зак — Алессандра Пеззулла: ставим на двойные ошибки

Алиан Зак и Алессандра Пеззулла которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Алиан Зак имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Алессандра Пеззулла хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Алиан Зак. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Алессандра Пеззулла умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Алиан Зак довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Алессандра Пеззулла вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Алиан Зак.

СЕГОДНЯ МАТЧ Алиан Зак — Алессандра Пеззулла. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Алиан Зак и Алессандра Пеззулла букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Алиан Зак и Алессандра Пеззулла проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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