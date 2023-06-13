Прогноз Таисеи Ичикава — Ким Мин Сеон (14-го июня), ставки и коэффициенты

Таисеи Ичикава — Ким Мин Сеон. Прогноз, ставки на матч. ITF (14.06.23)

14-го июня в 04:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Таисеи Ичикава , а противостоять в этом поединке будет Ким Мин Сеон.



Теннисное противостояние Таисеи Ичикава — Ким Мин Сеон пройдет 14-го июня, благодаря чему у спортсменов еще хватает времени на подготовку к игре. Поклонники данного вида спорта смогут увидеть матч в 04:00 по московскому времени. Хотя Таисеи Ичикава и Ким Мин Сеон уже не первый год проводят в большом теннисе, между ними была ранее лишь одна встреча, которая состоялась еще семь лет назад. В ней было пять сетов, а по итогам матча победу праздновала будущая первая ракетка мира Ким Мин Сеон.



Таисеи Ичикава — Ким Мин Сеон. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 14-го июня осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Таисеи Ичикава — Ким Мин Сеон вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Таисеи Ичикава и Ким Мин Сеон не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 04:00 по МСК.

Таисеи Ичикава

В этом сезоне Таисеи Ичикава имеет в своем активе уже большое количество сыгранных матчей, что однозначно говорит о том, что двенадцатая ракетка мира имеет хорошую форму, так как была возможность ее наиграть. Конечно, несмотря на великолепные результаты на предыдущих турнирах, на них не стоит обращать особое внимание, ведь на тех Челленджерах были оппоненты совершенно другого уровня, с которыми можно было легко брать досрочные победы. А так как этот турнир намного престижнее и здесь собрались лучшие ракетки мира, то и проявить себя не так просто. Таисеи Ичикава может радоваться тому, что удалось преодолеть уже четыре этапа, но в последней встрече была очень тяжелая игра, так как первый сет был полностью провален, так что пришлось играть намного осторожнее. Таисеи Ичикава еще имеет сложность с адаптацией к корту, так как ранее почти все сыгранные матчи проходили на другом покрытии.



Ким Мин Сеон

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Ким Мин Сеон на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Ким Мин Сеон демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Ким Мин Сеон имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Ким Мин Сеон намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Ким Мин Сеон не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Ким Мин Сеон будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Ким Мин Сеон и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Ким Мин Сеон умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч Таисеи Ичикава — Ким Мин Сеон

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Таисеи Ичикава и Ким Мин Сеон впервые будут встречаться между собой. Если Таисеи Ичикава уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Ким Мин Сеон пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Таисеи Ичикава демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Таисеи Ичикава – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Таисеи Ичикава — Ким Мин Сеон. Прогноз, ставки на матч(14.06.23)

Таисеи Ичикава

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Таисеи Ичикава выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Таисеи Ичикава всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Таисеи Ичикава уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Таисеи Ичикава занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Таисеи Ичикава больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Таисеи Ичикава имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Ким Мин Сеон

В этом сезоне Ким Мин Сеон не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Ким Мин Сеон сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Ким Мин Сеон допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Ким Мин Сеон допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Ким Мин Сеон демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Таисеи Ичикава — Ким Мин Сеон Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Таисеи Ичикава и Ким Мин Сеон. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Таисеи Ичикава — Ким Мин Сеон: в ожидании «эйсов»

Таисеи Ичикава и Ким Мин Сеон которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Таисеи Ичикава имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Ким Мин Сеон хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Таисеи Ичикава. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Ким Мин Сеон умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Таисеи Ичикава довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Ким Мин Сеон вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Таисеи Ичикава.

СЕГОДНЯ МАТЧ Таисеи Ичикава — Ким Мин Сеон. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Таисеи Ичикава и Ким Мин Сеон букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Таисеи Ичикава и Ким Мин Сеон проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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