Прогноз Рената Заразуа — Франческа Ди Лоренцо (14 июня), ставки и коэффициенты

Рената Заразуа — Франческа Ди Лоренцо. Прогноз, ставки на матч (14.06.23)

14-го июня в 10:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Рената Заразуа , а противостоять в этом поединке будет Франческа Ди Лоренцо.



14-го июня в линии букмекерских контор можно найти множество теннисных матчей, но для ставки лучше всего подходит поединок Рената Заразуа — Франческа Ди Лоренцо. На него будут приниматься букмекерами предматчевые ставки вплоть до 10:00 по МСК. В этом сезоне между оппонентами еще не было личных встреч, а в прошлом прошло сразу две. В них Рената Заразуа и Франческа Ди Лоренцо одержали по одной победе, причем каждый раз на корте была упорная борьба, так что выигрыш получался с минимальным преимуществом.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Рената Заразуа — Франческа Ди Лоренцо:

Теннисный поединок Рената Заразуа — Франческа Ди Лоренцо запланирован организаторами турнира на 14-го июня, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 10:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Рената Заразуа и Франческа Ди Лоренцо встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Рената Заразуа имеет три победы при одном поражении.

Рената Заразуа

В этом сезоне Рената Заразуа демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Рената Заразуа снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Рената Заразуа является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Рената Заразуа не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Рената Заразуа еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Франческа Ди Лоренцо

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Франческа Ди Лоренцов шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Франческа Ди Лоренцо играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Франческа Ди Лоренцо держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Франческа Ди Лоренцо демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Франческа Ди Лоренцо находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

ITF, Рената Заразуа — Франческа Ди Лоренцо

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Рената Заразуа и Франческа Ди Лоренцо впервые будут встречаться между собой. Если Рената Заразуа уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Франческа Ди Лоренцо пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Рената Заразуа демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Рената Заразуа – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Рената Заразуа — Франческа Ди Лоренцо. Прогноз, ставки на матч(14.06.23)

Рената Заразуа

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Рената Заразуа, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Рената Заразуа уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Рената Заразуа старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Рената Заразуа, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Рената Заразуа не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Рената Заразуа все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Рената Заразуа точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Франческа Ди Лоренцо

Несмотря на свой молодой возраст, Франческа Ди Лоренцо демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Франческа Ди Лоренцо уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Франческа Ди Лоренцо станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Франческа Ди Лоренцо, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Франческа Ди Лоренцо умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Франческа Ди Лоренцо имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Рената Заразуа — Франческа Ди Лоренцо Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Рената Заразуа и Франческа Ди Лоренцо начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Рената Заразуа и Франческа Ди Лоренцо показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Рената Заразуа и Франческа Ди Лоренцо провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Рената Заразуа и Франческа Ди Лоренцо действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Рената Заразуа — Франческа Ди Лоренцо: ставим на двойные ошибки

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Рената Заразуа и Франческа Ди Лоренцо, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Рената Заразуа и Франческа Ди Лоренцо уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Рената Заразуа — Франческа Ди Лоренцо. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Рената Заразуа и Франческа Ди Лоренцо сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Рената Заразуа, и Франческа Ди Лоренцо будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-671506-iron-bullets-southern-bears-prognoz-i-stavki-ot-specialista-na-voleybol-14-06-23/