Прогноз на бой Александр Матмуратов (Рос) — Хавьер Басурто (Экв) 16-го июня 2023 года

«Александр Матмуратов (Рос)» – «Хавьер Басурто (Экв)». 16.06.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 16-го июня должен состояться бой Александр Матмуратов (Рос) — Хавьер Басурто (Экв), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 21:35 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Александр Матмуратов (Рос) и Хавьер Басурто (Экв) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Стало известно, что именно 16-го июня пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Александр Матмуратов (Рос) — Хавьер Басурто (Экв). По Москве начало данного поединка будет в 21:35, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Александр Матмуратов (Рос) — Хавьер Басурто (Экв):

победа Александр Матмуратов (Рос) – 0, ничья – 0, победа Хавьер Басурто (Экв) – 0

Прогноз на матч Александр Матмуратов (Рос) – Хавьер Басурто (Экв) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 16-го июня :

Так как Александр Матмуратов (Рос) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Хавьер Басурто (Экв) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Александр Матмуратов (Рос) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Александр Матмуратов (Рос) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Александр Матмуратов (Рос) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Александр Матмуратов (Рос) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Александр Матмуратов (Рос) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Несмотря на то, что Хавьер Басурто (Экв) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Хавьер Басурто (Экв) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Хавьер Басурто (Экв) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Хавьер Басурто (Экв) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Хавьер Басурто (Экв) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Несмотря на то, что Александр Матмуратов (Рос) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Александр Матмуратов (Рос) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Александр Матмуратов (Рос) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Александр Матмуратов (Рос) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Александр Матмуратов (Рос) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В этом году Хавьер Басурто (Экв) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Хавьер Басурто (Экв) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Хавьер Басурто (Экв) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Хавьер Басурто (Экв) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Хавьер Басурто (Экв) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Хавьер Басурто (Экв) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Хавьер Басурто (Экв) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Александр Матмуратов (Рос) – Хавьер Басурто (Экв) 16.06.23

Появление на ринге таких бойцов, как Александр Матмуратов (Рос) и Хавьер Басурто (Экв) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Александр Матмуратов (Рос) и Хавьер Басурто (Экв). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Александр Матмуратов (Рос) и Хавьер Басурто (Экв). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Александр Матмуратов (Рос) и Хавьер Басурто (Экв) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Александр Матмуратов (Рос) и Хавьер Басурто (Экв) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Александр Матмуратов (Рос) — Хавьер Басурто (Экв) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Хавьер Басурто (Экв) выиграет нокаутом.

Спортивные прогнозисты считают, что Александр Матмуратов (Рос) в данный момент сильнее, нежели Хавьер Басурто (Экв), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Александр Матмуратов (Рос)

Так как Александр Матмуратов (Рос) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Александр Матмуратов (Рос) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Александр Матмуратов (Рос) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Александр Матмуратов (Рос) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Хавьер Басурто (Экв)

Прошлый бой Хавьер Басурто (Экв) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Хавьер Басурто (Экв) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Хавьер Басурто (Экв) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Хавьер Басурто (Экв) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Александр Матмуратов (Рос) — Хавьер Басурто (Экв). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 16-го июня

Вряд ли Александр Матмуратов (Рос) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Хавьер Басурто (Экв), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

В этом бою Александр Матмуратов (Рос) является очевидным фаворитом, ведь Хавьер Басурто (Экв) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

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