Прогноз на бой Патрицио де Соуза (Бра) — Фелипе Оливейра (Бра) 17.06.2023

«Патрицио де Соуза (Бра)» – «Фелипе Оливейра (Бра)». 17.06.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 17.06.2023 должен состояться бой Патрицио де Соуза (Бра) — Фелипе Оливейра (Бра), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 02:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Патрицио де Соуза (Бра) и Фелипе Оливейра (Бра) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Патрицио де Соуза (Бра) — Фелипе Оливейра (Бра) пройдет 17.06.2023, и можно не сомневаться, что в 02:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Патрицио де Соуза (Бра) имеет две победы нокаутом, а Фелипе Оливейра (Бра) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Патрицио де Соуза (Бра) — Фелипе Оливейра (Бра):

победа Патрицио де Соуза (Бра) – 0, ничья – 0, победа Фелипе Оливейра (Бра) – 0

Прогноз на матч Патрицио де Соуза (Бра) – Фелипе Оливейра (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 17.06.2023 :

Букмекерские конторы на бой Патрицио де Соуза (Бра) — Фелипе Оливейра (Бра) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

Патрицио де Соуза (Бра) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Патрицио де Соуза (Бра) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Патрицио де Соуза (Бра) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Патрицио де Соуза (Бра) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Патрицио де Соуза (Бра) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Патрицио де Соуза (Бра) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Патрицио де Соуза (Бра) может и не устоять на ногах.

Фелипе Оливейра (Бра) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Фелипе Оливейра (Бра) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Фелипе Оливейра (Бра), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Фелипе Оливейра (Бра) должен быть в хорошей физической форме. Фелипе Оливейра (Бра) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В каждом своем бою Патрицио де Соуза (Бра) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Патрицио де Соуза (Бра) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Патрицио де Соуза (Бра) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Патрицио де Соуза (Бра) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В своей карьере Фелипе Оливейра (Бра) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Фелипе Оливейра (Бра) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Фелипе Оливейра (Бра) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Фелипе Оливейра (Бра) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Патрицио де Соуза (Бра) – Фелипе Оливейра (Бра) 17.06.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Патрицио де Соуза (Бра) и Фелипе Оливейра (Бра) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

До старта боя, соперниками в котором будут Патрицио де Соуза (Бра) и Фелипе Оливейра (Бра) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Патрицио де Соуза (Бра) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Фелипе Оливейра (Бра) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Патрицио де Соуза (Бра) легко справится с таким соперником, как Фелипе Оливейра (Бра). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

На чемпионский бой Патрицио де Соуза (Бра) — Фелипе Оливейра (Бра) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Фелипе Оливейра (Бра), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Патрицио де Соуза (Бра)

Так как Патрицио де Соуза (Бра) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Патрицио де Соуза (Бра) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Патрицио де Соуза (Бра) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Патрицио де Соуза (Бра) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Фелипе Оливейра (Бра)

Прошлый бой Фелипе Оливейра (Бра) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Фелипе Оливейра (Бра) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Фелипе Оливейра (Бра) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Фелипе Оливейра (Бра) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Патрицио де Соуза (Бра) — Фелипе Оливейра (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 17.06.2023

В этом поединке Патрицио де Соуза (Бра) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Фелипе Оливейра (Бра), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Патрицио де Соуза (Бра) — Фелипе Оливейра (Бра) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Фелипе Оливейра (Бра) выиграет нокаутом.

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