Прогноз на бой Фумия Осава (Япо) — Юдзуки Сатоми (Япо) 16-го июня

«Фумия Осава (Япо)» – «Юдзуки Сатоми (Япо)». 16.06.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Фумия Осава (Япо) проведет 16.06.2023, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Юдзуки Сатоми (Япо). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 11:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

До 16.06.2023 осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Фумия Осава (Япо) — Юдзуки Сатоми (Япо). Это будет продолжаться вплоть до 11:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Фумия Осава (Япо) — Юдзуки Сатоми (Япо):

победа Фумия Осава (Япо) – 0, ничья – 0, победа Юдзуки Сатоми (Япо) – 0

Прогноз на матч Фумия Осава (Япо) – Юдзуки Сатоми (Япо) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 16.06.2023 :

Из-за того, что все ставят на то, что Фумия Осава (Япо) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Юдзуки Сатоми (Япо) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Фумия Осава (Япо) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Фумия Осава (Япо) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Фумия Осава (Япо) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Фумия Осава (Япо) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Фумия Осава (Япо) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Фумия Осава (Япо) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Как показывает статистика, Юдзуки Сатоми (Япо) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Юдзуки Сатоми (Япо) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Юдзуки Сатоми (Япо) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Юдзуки Сатоми (Япо) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Юдзуки Сатоми (Япо) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Фумия Осава (Япо) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Фумия Осава (Япо) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Фумия Осава (Япо) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Фумия Осава (Япо) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Фумия Осава (Япо) валится с ног. К тому же, Фумия Осава (Япо) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Фумия Осава (Япо) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В этом году Юдзуки Сатоми (Япо) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Юдзуки Сатоми (Япо) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Юдзуки Сатоми (Япо) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Юдзуки Сатоми (Япо) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Юдзуки Сатоми (Япо) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Юдзуки Сатоми (Япо) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Юдзуки Сатоми (Япо) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Фумия Осава (Япо) – Юдзуки Сатоми (Япо) 16.06.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Фумия Осава (Япо) и Юдзуки Сатоми (Япо), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Фумия Осава (Япо) и Юдзуки Сатоми (Япо). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Фумия Осава (Япо) и Юдзуки Сатоми (Япо) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Фумия Осава (Япо) и Юдзуки Сатоми (Япо) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Фумия Осава (Япо) — Юдзуки Сатоми (Япо) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Фумия Осава (Япо) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

На чемпионский бой Фумия Осава (Япо) — Юдзуки Сатоми (Япо) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Юдзуки Сатоми (Япо), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Фумия Осава (Япо)

Несмотря на то, что Фумия Осава (Япо) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Фумия Осава (Япо) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Фумия Осава (Япо) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Фумия Осава (Япо) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Юдзуки Сатоми (Япо)

Сейчас Юдзуки Сатоми (Япо) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Юдзуки Сатоми (Япо) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Юдзуки Сатоми (Япо) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Юдзуки Сатоми (Япо) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Юдзуки Сатоми (Япо) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Фумия Осава (Япо) — Юдзуки Сатоми (Япо). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 16.06.2023

Так как Фумия Осава (Япо) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Юдзуки Сатоми (Япо).

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Фумия Осава (Япо) будет намного сильнее, чем Юдзуки Сатоми (Япо), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

http://rockaluga.ru/cat3-863448-prognoz-fengchzhen-vuksiyao-16-iyunya-stavki-i-koefficienty/

http://evolvegame.ru/cat2-672927-prognozy-i-stavki-na-match-chan-%d0%81n-o-dominik-palan-16-06-23/