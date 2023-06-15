Прогноз на бой Ксавье Гонзалез (Исп) — Дабдам Тонгтави (Таи) 16-го июня

«Ксавье Гонзалез (Исп)» – «Дабдам Тонгтави (Таи)». 16.06.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Ксавье Гонзалез (Исп) проведет 16-го июня 2023 года, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Дабдам Тонгтави (Таи). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 16:30 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

В 16:30 по московскому времени Ксавье Гонзалез (Исп) и Дабдам Тонгтави (Таи) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 16-го июня 2023 года, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Ксавье Гонзалез (Исп) и Дабдам Тонгтави (Таи) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Ксавье Гонзалез (Исп).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ксавье Гонзалез (Исп) — Дабдам Тонгтави (Таи):

победа Ксавье Гонзалез (Исп) – 0, ничья – 0, победа Дабдам Тонгтави (Таи) – 0

Прогноз на матч Ксавье Гонзалез (Исп) – Дабдам Тонгтави (Таи) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 16-го июня 2023 года :

Букмекерские конторы на бой Ксавье Гонзалез (Исп) — Дабдам Тонгтави (Таи) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Ксавье Гонзалез (Исп) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Ксавье Гонзалез (Исп) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Ксавье Гонзалез (Исп) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Ксавье Гонзалез (Исп) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Ксавье Гонзалез (Исп) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Дабдам Тонгтави (Таи) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Дабдам Тонгтави (Таи) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Дабдам Тонгтави (Таи), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Дабдам Тонгтави (Таи) должен быть в хорошей физической форме. Дабдам Тонгтави (Таи) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Хорошо видно, что перед данным боем Ксавье Гонзалез (Исп) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Ксавье Гонзалез (Исп) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Ксавье Гонзалез (Исп) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Ксавье Гонзалез (Исп) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Ксавье Гонзалез (Исп) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Ксавье Гонзалез (Исп) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В своей карьере Дабдам Тонгтави (Таи) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Дабдам Тонгтави (Таи) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Дабдам Тонгтави (Таи) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Дабдам Тонгтави (Таи) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Ксавье Гонзалез (Исп) – Дабдам Тонгтави (Таи) 16.06.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Ксавье Гонзалез (Исп) и Дабдам Тонгтави (Таи) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

До старта боя, соперниками в котором будут Ксавье Гонзалез (Исп) и Дабдам Тонгтави (Таи) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Ксавье Гонзалез (Исп) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Дабдам Тонгтави (Таи) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Ксавье Гонзалез (Исп) сейчас находится на пике формы, так что Дабдам Тонгтави (Таи) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Ксавье Гонзалез (Исп).

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Ксавье Гонзалез (Исп) — Дабдам Тонгтави (Таи) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Дабдам Тонгтави (Таи).

Ксавье Гонзалез (Исп)

Ксавье Гонзалез (Исп) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Ксавье Гонзалез (Исп) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Ксавье Гонзалез (Исп) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Ксавье Гонзалез (Исп) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Ксавье Гонзалез (Исп) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Дабдам Тонгтави (Таи)

На сегодняшний день Дабдам Тонгтави (Таи) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Дабдам Тонгтави (Таи) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Дабдам Тонгтави (Таи) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Дабдам Тонгтави (Таи) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Ксавье Гонзалез (Исп) — Дабдам Тонгтави (Таи). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 16-го июня 2023 года

Вряд ли Ксавье Гонзалез (Исп) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Дабдам Тонгтави (Таи), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Так как Ксавье Гонзалез (Исп) и Дабдам Тонгтави (Таи) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

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