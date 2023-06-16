Прогноз на бой Йодпхупа Виманаир (Таи) — Антар Касем (Фра) 16-го июня 2023 года

«Йодпхупа Виманаир (Таи)» – «Антар Касем (Фра)». 16.06.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 16-го июня букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Йодпхупа Виманаир (Таи) — Антар Касем (Фра). На ринге его участники появятся в 17:10 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Йодпхупа Виманаир (Таи) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Сейчас Йодпхупа Виманаир (Таи) обладает несколькими чемпионскими титулами и 16-го июня предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Антар Касем (Фра), так что вряд ли в 17:10 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Йодпхупа Виманаир (Таи) — Антар Касем (Фра):

победа Йодпхупа Виманаир (Таи) – 0, ничья – 0, победа Антар Касем (Фра) – 0

Прогноз на матч Йодпхупа Виманаир (Таи) – Антар Касем (Фра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 16-го июня :

Букмекерские конторы на бой Йодпхупа Виманаир (Таи) — Антар Касем (Фра) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Йодпхупа Виманаир (Таи) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Йодпхупа Виманаир (Таи) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Йодпхупа Виманаир (Таи) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Йодпхупа Виманаир (Таи) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Йодпхупа Виманаир (Таи) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Антар Касем (Фра) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Антар Касем (Фра) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Антар Касем (Фра), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Антар Касем (Фра) должен быть в хорошей физической форме. Антар Касем (Фра) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Хорошо видно, что перед данным боем Йодпхупа Виманаир (Таи) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Йодпхупа Виманаир (Таи) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Йодпхупа Виманаир (Таи) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Йодпхупа Виманаир (Таи) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Йодпхупа Виманаир (Таи) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Йодпхупа Виманаир (Таи) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В своей карьере Антар Касем (Фра) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Антар Касем (Фра) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Антар Касем (Фра) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Антар Касем (Фра) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Йодпхупа Виманаир (Таи) – Антар Касем (Фра) 16.06.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Йодпхупа Виманаир (Таи) и Антар Касем (Фра), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Йодпхупа Виманаир (Таи) и Антар Касем (Фра). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Йодпхупа Виманаир (Таи) и Антар Касем (Фра) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Йодпхупа Виманаир (Таи) и Антар Касем (Фра) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Йодпхупа Виманаир (Таи) и Антар Касем (Фра), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Йодпхупа Виманаир (Таи) выиграет бой.

На чемпионский бой Йодпхупа Виманаир (Таи) — Антар Касем (Фра) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Антар Касем (Фра), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Йодпхупа Виманаир (Таи)

Хотя Йодпхупа Виманаир (Таи) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Йодпхупа Виманаир (Таи) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Йодпхупа Виманаир (Таи) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Йодпхупа Виманаир (Таи) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Йодпхупа Виманаир (Таи) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Антар Касем (Фра)

Никаких высот Антар Касем (Фра) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Антар Касем (Фра) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Антар Касем (Фра) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Антар Касем (Фра) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Йодпхупа Виманаир (Таи) — Антар Касем (Фра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 16-го июня

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Йодпхупа Виманаир (Таи) — Антар Касем (Фра) собираются ставить на то, что сильнее будет Йодпхупа Виманаир (Таи), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

Так как Йодпхупа Виманаир (Таи) и Антар Касем (Фра) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

http://rockaluga.ru/cat0-863460-fast-klub-20-operario-amazonas-20-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-chempionat-brazilii-15-06-23/

http://evolvegame.ru/cat1-672776-dzhulio-cezar-porras-emil-hadd-prognoz-professionala-15-06-23/