Фиона Ферро — Марго Рувруа: снова ждем результативной игры

Прогноз Фиона Ферро — Марго Рувруа (16.06.2023), ставки и коэффициенты

Фиона Ферро — Марго Рувруа (16 июня), ставки и коэффициенты

16 июня в 19:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Фиона Ферро , а противостоять в этом поединке будет Марго Рувруа.



Судья теннисного матча Фиона Ферро — Марго Рувруа должен дать знак о старте игры в 19:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 16 июня, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Фиона Ферро и Марго Рувруа более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Фиона Ферро имеет четыре победы, то Марго Рувруа может похвастаться лишь двумя победами.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Фиона Ферро — Марго Рувруа:

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 16 июня, так что в разделе тенниса можно найти поединок Фиона Ферро — Марго Рувруа. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 19:00 по Москве, пока не начался поединок. Фиона Ферро и Марго Рувруа еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Фиона Ферро

Фиона Ферро, несмотря на высокое место в мировом теннисном рейтинге, на этом турнире не входит в число фаворитов, так как в прошлом году здесь был вылет еще на ранней стадии. Но, спустя год Фиона Ферро может продемонстрировать свой опыт и умение читать игру, так что на этот раз результаты точно не будут настолько плачевными. Сейчас Фиона Ферро входит в число талантливых представителей большого тенниса, так как прогресс виден на лицо, так что теперь никто не удивляется выходам в полуфиналы и финальные матчи. Да, титулов Фиона Ферро еще не имеет, но это лишь доказывает то, что 21-я ракетка мира жаждет трофеев и будет в каждой игре демонстрировать максимальную мотивацию. К тому же, этот турнир проходит на грунтовых кортах, а на грунте в этом сезоне было сыграно уже более двадцати матчей, так что Фиона Ферро сможет уверено чувствовать себя на данном покрытии, и постарается воспользоваться своими преимуществами в тактическом плане.



Марго Рувруа

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Марго Рувруа теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Марго Рувруа имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Марго Рувруа испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Марго Рувруа выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Марго Рувруа занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

ITF, Фиона Ферро — Марго Рувруа

Длительное время Фиона Ферро и Марго Рувруа не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Фиона Ферро и Марго Рувруа. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Прогноз и ставка на матч Фиона Ферро — Марго Рувруа 16 июня

Фиона Ферро

В этом сезоне Фиона Ферро демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Фиона Ферро уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Фиона Ферро любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Фиона Ферро часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Фиона Ферро умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Марго Рувруа

Несмотря на свой молодой возраст, Марго Рувруа демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Марго Рувруа уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Марго Рувруа станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Марго Рувруа, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Марго Рувруа умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Марго Рувруа имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Фиона Ферро — Марго Рувруа Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Фиона Ферро и Марго Рувруа. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Фиона Ферро и Марго Рувруа встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Фиона Ферро и Марго Рувруа довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Фиона Ферро и Марго Рувруа подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Фиона Ферро — Марго Рувруа: снова ждем результативной игры

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Фиона Ферро и Марго Рувруа из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Марго Рувруа относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Марго Рувруа проводит второй или третий матч. А вот Фиона Ферро как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Фиона Ферро, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Фиона Ферро без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Фиона Ферро вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Фиона Ферро — Марго Рувруа. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Фиона Ферро и Марго Рувруа сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Фиона Ферро, и Марго Рувруа будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

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