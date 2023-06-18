Прогноз на бой Эррол Спенс (США) — Теренс Кроуфорд (США) 18 июня

«Эррол Спенс (США)» – «Теренс Кроуфорд (США)». 18.06.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Эррол Спенс (США) проведет 18 июня, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Теренс Кроуфорд (США). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 06:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Сейчас Эррол Спенс (США) обладает несколькими чемпионскими титулами и 18 июня предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Теренс Кроуфорд (США), так что вряд ли в 06:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Эррол Спенс (США) — Теренс Кроуфорд (США):

победа Эррол Спенс (США) – 2.205, ничья – 18, победа Теренс Кроуфорд (США) – 1.812

Прогноз на матч Эррол Спенс (США) – Теренс Кроуфорд (США) Бои, титульный бой, 18 июня :

Из-за того, что все ставят на то, что Эррол Спенс (США) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 2.205. А котировка на то, что Теренс Кроуфорд (США) будет сильнее повысилась до 1.812.

История личных встреч

В профессиональной карьере Эррол Спенс (США) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Эррол Спенс (США) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Эррол Спенс (США) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Эррол Спенс (США) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Эррол Спенс (США) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Эррол Спенс (США) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Как показывает статистика, Теренс Кроуфорд (США) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Теренс Кроуфорд (США) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Теренс Кроуфорд (США) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Теренс Кроуфорд (США) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Теренс Кроуфорд (США) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Хорошо видно, что перед данным боем Эррол Спенс (США) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Эррол Спенс (США) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Эррол Спенс (США) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Эррол Спенс (США) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Эррол Спенс (США) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Эррол Спенс (США) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В этом году Теренс Кроуфорд (США) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Теренс Кроуфорд (США) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Теренс Кроуфорд (США) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Теренс Кроуфорд (США) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Теренс Кроуфорд (США) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Теренс Кроуфорд (США) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Теренс Кроуфорд (США) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Эррол Спенс (США) – Теренс Кроуфорд (США) 18.06.23

Появление на ринге таких бойцов, как Эррол Спенс (США) и Теренс Кроуфорд (США) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Эррол Спенс (США) и Теренс Кроуфорд (США). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Эррол Спенс (США) и Теренс Кроуфорд (США). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Эррол Спенс (США) и Теренс Кроуфорд (США) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Эррол Спенс (США) и Теренс Кроуфорд (США) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Эррол Спенс (США) и Теренс Кроуфорд (США), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Эррол Спенс (США) выиграет бой.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Эррол Спенс (США) — Теренс Кроуфорд (США) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Теренс Кроуфорд (США).

Эррол Спенс (США)

Несмотря на то, что Эррол Спенс (США) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Эррол Спенс (США) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Эррол Спенс (США) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Эррол Спенс (США) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Теренс Кроуфорд (США)

В данный момент Теренс Кроуфорд (США) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Теренс Кроуфорд (США) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Теренс Кроуфорд (США) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Теренс Кроуфорд (США) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Эррол Спенс (США) — Теренс Кроуфорд (США). Прогноз и ставки на матч. Бои 18 июня

Никто не сомневается, что Эррол Спенс (США) намного сильнее, чем Теренс Кроуфорд (США), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Эррол Спенс (США) будет намного сильнее, чем Теренс Кроуфорд (США), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

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