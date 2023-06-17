Прогноз на бой Хассан Шаабан (Гер) — Денис Гондзала (Свк) 17 июня

«Хассан Шаабан (Гер)» – «Денис Гондзала (Свк)». 17.06.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 17 июня букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Хассан Шаабан (Гер) — Денис Гондзала (Свк). На ринге его участники появятся в 19:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Хассан Шаабан (Гер) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Хассан Шаабан (Гер) — Денис Гондзала (Свк) пройдет 17 июня, и можно не сомневаться, что в 19:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Хассан Шаабан (Гер) имеет две победы нокаутом, а Денис Гондзала (Свк) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Хассан Шаабан (Гер) — Денис Гондзала (Свк):

победа Хассан Шаабан (Гер) – 0, ничья – 0, победа Денис Гондзала (Свк) – 0

Прогноз на матч Хассан Шаабан (Гер) – Денис Гондзала (Свк) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 17 июня :

Из-за того, что все ставят на то, что Хассан Шаабан (Гер) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Денис Гондзала (Свк) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

В свои 32 года Хассан Шаабан (Гер) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Хассан Шаабан (Гер) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Хассан Шаабан (Гер) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Хассан Шаабан (Гер) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Хассан Шаабан (Гер) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Свой пик формы Денис Гондзала (Свк) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Денис Гондзала (Свк) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Денис Гондзала (Свк) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Денис Гондзала (Свк) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Денис Гондзала (Свк) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Хорошо видно, что перед данным боем Хассан Шаабан (Гер) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Хассан Шаабан (Гер) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Хассан Шаабан (Гер) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Хассан Шаабан (Гер) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Хассан Шаабан (Гер) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Хассан Шаабан (Гер) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Несмотря на то, что Денис Гондзала (Свк) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Денис Гондзала (Свк) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Денис Гондзала (Свк) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Денис Гондзала (Свк) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Денис Гондзала (Свк) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Денис Гондзала (Свк) должен задуматься о своей обороне.

Хассан Шаабан (Гер) – Денис Гондзала (Свк) 17.06.23

Появление на ринге таких бойцов, как Хассан Шаабан (Гер) и Денис Гондзала (Свк) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Хассан Шаабан (Гер) и Денис Гондзала (Свк). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Хассан Шаабан (Гер) и Денис Гондзала (Свк) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Хассан Шаабан (Гер) и Денис Гондзала (Свк) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Хассан Шаабан (Гер) и Денис Гондзала (Свк) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Хассан Шаабан (Гер) и Денис Гондзала (Свк), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Хассан Шаабан (Гер) выиграет бой.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Хассан Шаабан (Гер) — Денис Гондзала (Свк) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Денис Гондзала (Свк).

Хассан Шаабан (Гер)

В своей профессиональной карьере Хассан Шаабан (Гер) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Хассан Шаабан (Гер) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Хассан Шаабан (Гер) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Хассан Шаабан (Гер) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Хассан Шаабан (Гер) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Денис Гондзала (Свк)

На данный момент Денис Гондзала (Свк) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Денис Гондзала (Свк) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Денис Гондзала (Свк) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Денис Гондзала (Свк) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Денис Гондзала (Свк) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Хассан Шаабан (Гер) — Денис Гондзала (Свк). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 17 июня

Вряд ли Хассан Шаабан (Гер) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Денис Гондзала (Свк), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Хассан Шаабан (Гер) сейчас находится на пике формы, так что Денис Гондзала (Свк) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Хассан Шаабан (Гер).

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