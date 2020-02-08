Прогноз на матч Боавишта РЖ — Волта Редонда от эксперта 09.02.20

«Боавишта РЖ» – «Волта Редонда». 09.02.20. Прогноз и ставки на матч

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СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Боавишта РЖ — Волта Редонда:

Можно не сомневаться, что 09 февраля на стадионе не будет ни одного пустого места, ведь Боавишта РЖ - Волта Редонда это не просто футбольный матч, а дерби, где встречаются принципиальные соперники. Чтобы не пропустить начало поединка, необходимо прийти на трибуны или включить телевизор до 00:00 по московскому времени. В этом сезоне команды уже встречались три месяца назад, и тогда футболисты клуба Боавишта РЖ упустили победу, когда вели в счете в два мяча, но в итоге поединок завершился со счетом 3-3.Долгожданный футбольный матч, в котором соперниками будут команда Боавишта РЖ и Волта Редонда, начнется уже совсем скоро. Естественно, наши прогнозисты не смогли оставить такое спортивное событие без внимания, поэтому решили предложить свое видение развития событий в этом матче. Учитывая все кадровые перестановки, которые произошли в клубах в межсезонье, а также учитывая результаты матчей первых туров, мы полагаем, что фаворитами в этом противостоянии должны быть хозяева поля. И здесь мы полностью согласны с теми коэффициентами, которые предлагают букмекеры. Команда Боавишта РЖ сейчас выглядит более сыгранной и более подготовленной, чем их соперники, тем более что команда Волта Редонда прибыла на матч не в оптимальном составе. Так что, относительно победителя этого матча, то мы за хозяев поля. Учитывая, что в прошлом сезоне оба клуба действовали в атакующем стиле, и им удалось сохранить основной костяк исполнителей, и, самое главное – менеджеров, то в нынешнем сезоне команды тоже, скорее всего, будут играть в атакующий футбол. А это означает, что в сегодняшнем противостоянии мы увидим много атак, следовательно, будет много забитых голов, так что, общий тотал голов в этом матче мы советуем играть на больше. Неплохим предложением букмекеров нам видится ставка на то, что обе команды забьют в матче. Команда Боавишта РЖ и команда Волта Редонда всегда славились мощным нападением и полузащитой, а вот в обороне редко когда играют без ошибок.Вероятность победы футбольного клуба Боавишта РЖ сопоставима с коэффициентом 2.27, а котировкой 2.74 букмекерские конторы оценили ФК Волта Редонда. Шансы на ничейный результат составляют 3.3.

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Прогноз на матч Боавишта РЖ – Волта Редонда (Чемпионат Бразилии, матч национального перевентсва, воскресенье, 09 февраля):Футбольный клуб Боавишта РЖ получил от букмекеров на свою победу котировку 2.27, а по коэффициенту 2.74 можно сделать ставку на выигрыш ФК Волта Редонда. По котировке [kefdrew] принимаются ставки на ничью.

История личных встреч

Чтобы проанализировать и найти интересные прогнозы на матч команды Боавишта РЖ и команды Волта Редонда нашим экспертам потребовалось проработать большой объем информации. Сюда вошли и матчи прошлого сезона, сыгранные клубами, и товарищеские матчи, в которых команды принимали участие в межсезонье. Помимо этого, мы поработали с составами команд, выяснив полезность ушедших, оставшихся и пришедших футболистов. Все это позволило нам сделать определенные выводы, которые наши свое отражение в наших прогнозах. Команда Боавишта РЖ и команда Волта Редонда – клубы, которые в прошлом сезоне играли в атакующей манере. Однако сейчас для одной из команд такой стиль игры окажется неприемлемым, так как клуб покинуло ряд футболистов, отвечавших за креатив и реализацию. На их место были взяты новые исполнители, однако вряд ли наставник сходу будет строить игры всей команды через новичков. Скорее всего, клуб выберет защитный стиль, пытаясь угрожать воротом соперника на контратаках. Другая команда сохранила своих лидеров, поэтому мы полагаем, что здесь тренер не стал трогать прежнюю тактическую схему, оставив ее без изменений. Так что, наши прогнозисты видят в этом матче несколько вариантов развития событий, но наиболее реальным будет такой, когда одна команда будет постоянно атаковать, а другая будет стараться разрушать атаки, переходя в молниеносные контратаки. Независимо от тактики, которую наставники выберут для своих подопечных, мы полагаем, что игра получится интересной, и позволит утолить «голод» болельщиков, соскучившихся по футболу.

Боавишта РЖ – Волта Редонда 09.02.20

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

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Прогноз Боавишта РЖ – Волта Редонда (09 февраля), ставки и коэффициенты

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Волта Редонда

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Интересные факты перед матчем Боавишта РЖ – Волта Редонда

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Боавишта РЖ — Волта Редонда. Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Бразилии 09 февраля

«Боавишта РЖ»

09 февраля состоится всего один матч из нынешнего тура национального первенства, и им будет футбольная встреча Боавишта РЖ - Волта Редонда. Так как данный поединок вызвал огромный ажиотаж среди болельщиков, то его специально решили начать в 00:00 по Москве. Интерес вызван тем, что это принципиальные соперники, но так как в последнее время они выступали в различных дивизионах, то последний раз Боавишта РЖ и Волта Редонда встречались на футбольном поле четыре года назад. В том матче футболисты клуба Боавишта РЖ одержали победу со счетом 4-2.Чемпионат находится в самом разгаре, поэтому футболистам команды Боавишта РЖ и команды Волта Редонда нельзя расслабляться, ведь борьба за высокие места в чемпионате – это необходимость демонстрировать футбол высшего качества в каждом матче, особенно в матчах с прямыми конкурентами. А в том, что именно команда Боавишта РЖ и команда Волта Редонда будут конкурировать между собой за высокие места в чемпионате, у экспертов нашего ресурса нет никаких сомнений. Команды отлично укомплектованы на нынешний сезон, причем, отличительной чертой обеих команд является наличие хорошей скамейки запасных, футболисты которой могут в любой момент усилить игру команд. Вообще, позволить игрокам такого уровня выходить на замену могут далеко не каждые футбольные команды. Однако, к слову, менеджеры обеих команд постоянно экспериментируют с составом, предоставляя игровое время всем футболистам. Но, по мнению экспертов нашего ресурса, в сегодняшнем матче экспериментов не будет. Обеим командам необходим результат, поэтому менеджеры постараются задействовать всех ведущих футболистов, использовав максимально неудобную тактику для соперника. Отличительными качеством команды Боавишта РЖ и команды Волта Редонда является атакующий стиль игры, так как львиная доля выигрышных матчей команд приходиться на активные действия у ворот соперника. Учитывая, что сегодняшние соперники умеют активно действовать не только в атаке, но и в обороне, наши эксперты полагают, что матч будет очень интересным, а прогнозы от наших экспертов позволят сделать просмотр этого противостояния еще более зрелищным.Команда Боавишта РЖ и команда Волта Редонда – соперники под стать друг другу, оба клуба в текущем сезоне показывают отличный футбол, благодаря чему занимают высокие места в турнирной таблице. Сейчас командам предстоит серьезный экзамен – в очном матче им придется определить лучшего. Аналитики букмекерских контор и эксперты нашего ресурса полагают, что в этом противостоянии фаворитом являются гости. Команда Волта Редонда демонстрирует в нынешнем сезоне стабильные результаты, клуб уверенно побеждает не только в домашних, но и в выездных матчах. Хозяева поля отлично играют только с командами, которые уступают им в классе, как только клубу попадается более-менее серьезный соперник, то футболисты команды Боавишта РЖ начинают паниковать, что приводит к ошибкам. В общем, в сегодняшней игре эксперты нашего ресурса рекомендуют делать ставки на то, что в матче победит команда Волта Редонда, а на это событие букмекеры предлагают высокий коэффициент, следовательно, есть возможность сорвать хороший выигрыш. Общий тотал забитых голов в матче мы тоже рассматриваем на больше. В составе обеих команд достаточно футболистов, которые умеют завершать атаки, добавив к этому атакующий стиль игры, который демонстрируют оба клуба, мы получаем, что в матче будет много голов, на что мы и рекомендуем делать ставки. Общий тотал нарушений и желтых карточек мы полагаем, что будет на больше. Матч принципиален для обеих команд, так как победа позволит каждому из соперников существенно укрепить свои позиции в турнирной таблице, следовательно, в матче будет много нарушений. Общий тотал угловых команды, скорее всего, перебьют, так как во время своих атак и команда Боавишта РЖ, и команда Волта Редонда активно используют фланги, что предполагает большое количество стандартов.Болельщики футбольного клуба Боавишта РЖ уже смирились с тем, что он в последние годы постоянно перемещается между дивизионами. В начале сезона все также шло к тому, что команду ожидает понижение в классе, но после того, как был уволен главный тренер и на его место пришел опытный иностранный специалист, результаты команды постепенно стали улучшаться. Хозяева смогли выбраться из зоны вылета, а сейчас вообще идут десятыми, так что оторваться от аутсайдеров получилось уже на четырнадцать очков. В данный момент футбольный клуб Боавишта РЖ вообще пребывает в великолепной форме, одержав три победы в последних четырех поединках, а также один раз сыграв вничью. Дома команда чаще выигрывает, чем проигрывает, а также новый тренер заставил игроков больше думать об обороне, так что существенно сократилось количество пропущенных мячей. Восстановились от повреждений сразу трое полузащитников, так что в лазарете остаются только центральный защитник и левый нападающий.В этом сезоне футболисты клуба Волта Редонда сильно разочаровывают своих болельщиков, ведь если раньше команда была постоянным участником еврокубков, то в данный момент она пребывает в нижней части турнирной таблицы, занимая только тринадцатую строчку. Футбольный клуб Волта Редонда много проигрывает не только на выезде, но и в родных стенах, а проблемы гостей заключаются в слабой обороне, которая практически в каждом матче пропускает по два гола. За команду играет один из лучших нападающих чемпионата, за которым охотятся местные гранды, но даже его двадцать забитых голов не помогают футбольному клубу Волта Редонда подняться выше в турнирной таблице. Уже второй месяц команда находится в кризисе, так как на протяжении девяти туров не может выиграть. В этой безвыигрышной серии было пять поражений и четыре ничейных результата. Президент уже заявил главному тренеру, что если и в этом поединке футбольный клуб Волта Редонда не сможет одержать победу, то ему грозит отставка. В составе гостей на поле не выйдут травмированные центральный и опорный полузащитники.Команда Боавишта РЖ и команда Волта Редонда, которые будут участвовать в ближайшем матче, являются представителями второй части турнирной таблицы. Эти клубы активно борются за то, чтобы сохранить прописку в чемпионате на будущий сезон. Судя по результатам, которые оба клуба продемонстрировали в текущем чемпионате, нельзя отдать предпочтение ни одной из команд. Вообще, в таких матчах, где обоим соперникам нужны очки, наиболее привлекательно выглядят ставки на пенальти и удаление. Здесь, в принципе, нет необходимости мониторить статистику рефери, так как само противостояние предполагает жесткую и бескомпромиссную борьбу на протяжении всего матча. Наши эксперты полагают, что счет матча вряд ли будет разгромным, скорее всего, кто-то из соперников победит с преимуществом в один мяч. Отсюда общий тотал забитых мячей в матче стоит играть на больше, так как ни одна из команд не отличается надежностью в защите. Общий тотал нарушений правил и желтых карточек тоже стоит играть на больше, так как оба клуба будут играть грубо независимо от счета на табло. Рефери будет вынужден реагировать на грубость и наказывать нарушителей правил желтыми карточками. Несмотря на то, что букмекеры несколько завысили тоталы, мы полагаем, что все равно стоит делать ставки на тотал больше. Угловых в этом матче вряд ли будет много, так как сам уровень команд не предполагает большое количество стандартов в этом матче. Относительно фаворита, скорее здесь фаворитами являются хозяева поля, но от ставок на исход этого противостояния мы рекомендуем воздержаться. Матч выиграет Боавишта РЖ — 2.27, победителей нет - 3.3, матч выиграет Волта Редонда — 2.74.Еще несколько сезонов назад никто не мог предположить, что команда Боавишта РЖ сможет совершить такое триумфальное шествие из низших сезонов до призовых мест одного из ведущих европейских футбольных чемпионатов. Сейчас, когда хозяева поля смогли не только занять призовое место, но и заранее квалифицировались в один из престижных футбольных клубных турниров, команду начали уважать. В ближайшем матче хозяевам поля будет противостоять клуб, который все еще ведут борьбу за высокие места в чемпионате. Относительно исхода этого матча – здесь необходимо более детально смотреть стартовые составы. Однако уже сейчас есть уверенность в том, что хозяева поля выставят на эту игру ближайший резерв, тем самым дав отдых ведущим футболистам. Поэтому, мы бы рекомендовали присмотреться к ставке на то, что гости не проиграют в этом матче. Так как оба клуба играют в атакующий футбол, то ставка на то, что в матче будет забито много голов, на наш взгляд, является оправданной. Кроме этого, мы бы советовали играть общий тотал угловых на больше, а также рекомендовали бы делать ставки на тотал меньше фолов и желтых карточек. Но, еще раз подчеркнем, что здесь все будет зависеть от стартовых составов, в которых команды выйдут на этот матч. Вообще, хозяева поля действуют в агрессивной манере в домашних матчах, а вот гости демонстрируют более стабильный командный футбол. Несмотря на это, сейчас очки больше нужны гостям, поэтому мы полагаем, что в этом матче гости не проиграют.Внушительный отрыв от преследователей расслабил футбольный клуб Боавишта РЖ, который начал слишком часто терять очки в последних матчах. В последних шести турах было одно поражение и два ничейных результата, а ведь до этого команда демонстрировала победную серию из пятнадцати туров. Такие потери очков не сильно повлияли на турнирное положение, ведь Боавишта РЖ остается лидером чемпионата, а преимущество над второй строчкой хоть и уменьшилось, но все равно составляет десять очков. Все три матча, которые футбольный клуб Боавишта РЖ не сумел выиграть, были на выезде, а на своем поле команда продолжает побеждать, и предпосылок к тому, что хозяевам в этом кто-то сможет помешать, пока нет. Лидер обладает одной из самых надежных линий обороны, а также великолепно играет в нападении, в среднем радуя своих болельщиков тремя мячами за игру. Серьезных кадровых потерь нет, ведь хоть и травмировано два опытных защитника, но они в этом сезоне выходили в основном на замену.

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«Волта Редонда»

В этом сезоне футбольный клуб Волта Редонда продолжает разочаровывать своих болельщиков, ведь вряд ли получится квалифицироваться в Лигу Чемпионов, причем это будет уже второй раз подряд. Сейчас гости располагаются на шестом месте, отставая от необходимой строчки на пять очков, так что если получится поднажать, то вполне еще можно пробиться в самый престижный европейский турнир. Но, при сильной домашней игре, футбольный клуб Волта Редонда демонстрирует слабые результаты на выезде, проиграв уже шесть раз, когда побед было лишь три. Если нападение гостей по-прежнему демонстрирует остроту и регулярно поражает ворота соперников, то вот оборона очень сильно сдала, так как нет сыгранных защитников, из-за чего часто можно увидеть неслаженные действия при обороне собственных ворот. В последних пяти матчах футбольный клуб Волта Редонда дома сыграл вничью и одержал две победы, а на выезде было два поражения. Сразу трое ключевых полузащитников не смогут выйти на поле из-за травм.

Статистика и личные встречи

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«Боавишта РЖ» - «Волта Редонда»: кто фаворит грядущей встречи?

Боавишта РЖ - Волта Редонда. Прогноз на футбол (09.02.20)

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Боавишта РЖ - Волта Редонда: соперники не будут долго запрягать

Боавишта РЖ – Волта Редонда: статистика и история личных встреч

Наши эксперты пришли к мнению, что в противостоянии команды Боавишта РЖ и команды Волта Редонда букмекеры несколько неверно выставили коэффициенты на фаворита матча. Победа хозяев поля в этом матче должна быть оценена небольшим коэффициентом, а букмекеры предлагают довольно-таки высокий коэффициенты на победу команды Боавишта РЖ. Видимо, это связано с тем, что букмекеры все еще считают, что команда Волта Редонда планирует квалифицироваться в престижные клубные турниры по итогам текущего сезона. Однако нашим экспертам удалось найти интересную информацию, из которой следует, что руководство гостей не ставило перед своими подопечными задачи попадать в число лидеров турнирной таблицы. В команде отдают себе отчет, что борьба одновременно на нескольких фронтах клубу не выгодна. Скорее всего, в оставшихся матчах команда Волта Редонда постарается избежать попадания на высокие места в турнирной таблице. Следовательно, команда Боавишта РЖ – явный фаворит этого противостояния. Но, это всего лишь предположения наших экспертов, которые основаны на информации, полученной из официальных источников, близких к команде. Помимо ставок на основной исход матча, мы предлагаем хорошие прогнозы на статистику, выбранные на основании анализа выступлений команд между собой, а также выступлений команд в текущем сезоне. Полный прогноз на матч команды Боавишта РЖ и команды Волта Редонда можно найти ниже, надеемся, что он позволит обыграть букмекера.Команда Боавишта РЖ и команда Волта Редонда сыграют между собой в рамках чемпионата. Эксперты нашего ресурса неоднократно обращали внимание на игру футболистов команды Волта Редонда, которые, невзирая на то, с каким соперником играют, постоянно стараются атаковать. Из этого получается, что команда и сама много забивает, но и при этом много пропускает. Учитывая, что хозяева поля тоже играют примерно в таком стиле, получается, что общий тотал забитых голов в этом матче на больше – отличная ставка. Помимо этого, учитывая, что матч для команд не имеет принципиального значения, так как команда Боавишта РЖ и команда Волта Редонда вряд ли вылетят, но и никак не смогут попасть на более высокое место в турнирной таблице, мы полагаем, что команды сегодня устроят настоящее шоу для своих болельщиков, поэтому у букмекеров можно заигрывать самый большой тотал на больше. Относительно исхода, то в матче, подобном этому противостоянию, его лучше не играть, что мы и рекомендуем сделать. А вот что точно стоит играть на меньше, это тотал нарушений правил и желтых карточек, так как, как показывает практика, команды редко совершают много фолов в матчах, исход которых ничего не решает и серьезно не отражается на турнирной таблице. Общий тотал угловых лучше играть на больше, так как атак и ударов по ворота команды будут наносить много, естественно, что большая их часть будет блокироваться, что будет приводить к стандартам. В общем, этот матч можно ставить как до игры, так и во время игры, ведь команды будут устраивать настоящее шоу.Для большинства любителей футбол, которые отправляются на стадионы, чтобы поддержать любимую команду, ставки на спорт – развлечение. Болельщик идет на футбол, и по пути заходит в кассу букмекерской конторы, где выбирает одно или несколько событий, на которые делает ставку. Причем, общий анализ и выбор ставки занимает не более нескольких минут. Всего за несколько минут человек успевает проанализировать и выбрать наиболее оптимальную ставку на тот или иной исход футбольного матча. Это поразительно. Экспертам нашего ресурса для этого требуется не менее нескольких часов, так как мы должны определить риски, взвесить все за и против, тщательно проанализировать все доступные статистические данные. Именно это отличает профессионалов от любителей. Прогнозы наших экспертов имеют высокую вероятность проходимости, а на длительной дистанции ставки по нашим прогнозам способны принести солидный плюс. Ставки же для развлечения, подобные тем, которые мы описали выше – приведут лишь к пустой трате времени и денег. Вам выбирать, во что вкладывать свои время и деньги. По мнению футбольных аналитиков, победа ФК Боавишта РЖ или ничья должны зайти в качестве ставки на данный поединок, так как Волта Редонда сейчас находится не в лучшей форме и не всегда стабильно играет на выезде.Команда Боавишта РЖ и команда Волта Редонда относятся к тем футбольным клубам, которые в нынешнем сезоне демонстрируют не только отличный футбол, но и высокий уровень индивидуальной подготовки футболистов. В нынешнем сезоне эти команды уже показали, что им практически нет равных среди других клубов чемпионата, поэтому они и располагаются на верхних строчках турнирной таблицы. Наши эксперты считают, что противостояние команды Боавишта РЖ и команды Волта Редонда является центральным матчем чемпионата, так как победитель этого матча получит отличное преимущество над ближайшими преследователями, в числе которых может оказаться и проигравший клуб. Поэтому к очному противостоянию оба клуба тщательно готовились, и, по словам менеджеров команд, со стартового свистка на поле будут действовать все футболисты основы обеих команд. Напомним, что в составах команды Боавишта РЖ и команды Волта Редонда выступают настоящие профессионалы, которые демонстрируют отличный командный футбол, но могут и в одиночку решить судьбу любого игрового эпизода. Наши эксперты постарались выбрать интересные прогнозы на этот матч среди многочисленных предложений букмекеров, и нам это удалось. Ниже можно изучить наши прогнозы более подробно. Мы думаем, что игра будет интересной и запоминающейся, так как футболисты обеих команд будут играть только на победу.