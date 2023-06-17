Прогноз Арклон Хуэртас Дель Пино Кордова — Хуан Баутиста Отегу (18-го июня), ставки и коэффициенты

Арклон Хуэртас Дель Пино Кордова — Хуан Баутиста Отегу. Прогноз, ставки на матч. Челленджер (18.06.23)

18-го июня 2023 года в 14:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Арклон Хуэртас Дель Пино Кордова , а противостоять в этом поединке будет Хуан Баутиста Отегу.



Судья теннисного матча Арклон Хуэртас Дель Пино Кордова — Хуан Баутиста Отегу должен дать знак о старте игры в 14:30 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 18-го июня 2023 года, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Арклон Хуэртас Дель Пино Кордова и Хуан Баутиста Отегу более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Арклон Хуэртас Дель Пино Кордова имеет четыре победы, то Хуан Баутиста Отегу может похвастаться лишь двумя победами.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Арклон Хуэртас Дель Пино Кордова — Хуан Баутиста Отегу:

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 18-го июня 2023 года встречаются Арклон Хуэртас Дель Пино Кордова и Хуан Баутиста Отегу. Начало поединка запланировано на 14:30 по МСК. Арклон Хуэртас Дель Пино Кордова является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Арклон Хуэртас Дель Пино Кордова

Болельщики ожидали, что на этом турнире Арклон Хуэртас Дель Пино Кордова продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Арклон Хуэртас Дель Пино Кордова в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Арклон Хуэртас Дель Пино Кордова сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Арклон Хуэртас Дель Пино Кордова немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Хуан Баутиста Отегу

На этом турнире Хуан Баутиста Отегу выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Хуан Баутиста Отегу снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Хуан Баутиста Отегу чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Хуан Баутиста Отегу уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Хуан Баутиста Отегу зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

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Арклон Хуэртас Дель Пино Кордова — Хуан Баутиста Отегу. Прогноз, ставки на матч(18.06.23)

Арклон Хуэртас Дель Пино Кордова

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Арклон Хуэртас Дель Пино Кордова выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Арклон Хуэртас Дель Пино Кордова всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Арклон Хуэртас Дель Пино Кордова уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Арклон Хуэртас Дель Пино Кордова занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Арклон Хуэртас Дель Пино Кордова больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Арклон Хуэртас Дель Пино Кордова имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Хуан Баутиста Отегу

В этом сезоне Хуан Баутиста Отегу не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Хуан Баутиста Отегу сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Хуан Баутиста Отегу допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Хуан Баутиста Отегу допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Хуан Баутиста Отегу демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Арклон Хуэртас Дель Пино Кордова — Хуан Баутиста Отегу Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Арклон Хуэртас Дель Пино Кордова и Хуан Баутиста Отегу. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Арклон Хуэртас Дель Пино Кордова — Хуан Баутиста Отегу: ставим на двойные ошибки

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Арклон Хуэртас Дель Пино Кордова и Хуан Баутиста Отегу, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Арклон Хуэртас Дель Пино Кордова сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Хуан Баутиста Отегу имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Арклон Хуэртас Дель Пино Кордова – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Арклон Хуэртас Дель Пино Кордова и Хуан Баутиста Отегу на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Арклон Хуэртас Дель Пино Кордова — Хуан Баутиста Отегу. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Арклон Хуэртас Дель Пино Кордова и Хуан Баутиста Отегу сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Арклон Хуэртас Дель Пино Кордова, и Хуан Баутиста Отегу будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

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