Прогноз на бой Велимурад Алхазов (Рос) — Николас Хвенде (ЮАР) 19-го июня 2023 года

«Велимурад Алхазов (Рос)» – «Николас Хвенде (ЮАР)». 19.06.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 19.06.2023 букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Велимурад Алхазов (Рос) — Николас Хвенде (ЮАР). На ринге его участники появятся в 19:30 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Велимурад Алхазов (Рос) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

До 19.06.2023 осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Велимурад Алхазов (Рос) — Николас Хвенде (ЮАР). Это будет продолжаться вплоть до 19:30 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Велимурад Алхазов (Рос) — Николас Хвенде (ЮАР):

победа Велимурад Алхазов (Рос) – 1.28, ничья – 60, победа Николас Хвенде (ЮАР) – 3.64

Прогноз на матч Велимурад Алхазов (Рос) – Николас Хвенде (ЮАР) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 19.06.2023 :

По коэффициенту 1.28 ставить на то, что выиграет Велимурад Алхазов (Рос) не очень выгодно, а вот Николас Хвенде (ЮАР) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 3.64.

История личных встреч

Велимурад Алхазов (Рос) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Велимурад Алхазов (Рос) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Велимурад Алхазов (Рос) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Велимурад Алхазов (Рос) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Велимурад Алхазов (Рос) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Велимурад Алхазов (Рос) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Велимурад Алхазов (Рос) может и не устоять на ногах.

Николас Хвенде (ЮАР) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Николас Хвенде (ЮАР) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Николас Хвенде (ЮАР), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Николас Хвенде (ЮАР) должен быть в хорошей физической форме. Николас Хвенде (ЮАР) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В свои 27 лет Велимурад Алхазов (Рос) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Велимурад Алхазов (Рос) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Велимурад Алхазов (Рос) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Велимурад Алхазов (Рос) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Велимурад Алхазов (Рос) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Велимурад Алхазов (Рос) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Еще десть лет назад Николас Хвенде (ЮАР) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Николас Хвенде (ЮАР) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Николас Хвенде (ЮАР) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Николас Хвенде (ЮАР) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Николас Хвенде (ЮАР), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Велимурад Алхазов (Рос) – Николас Хвенде (ЮАР) 19.06.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Велимурад Алхазов (Рос) и Николас Хвенде (ЮАР), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Велимурад Алхазов (Рос) и Николас Хвенде (ЮАР). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Велимурад Алхазов (Рос) и Николас Хвенде (ЮАР) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Велимурад Алхазов (Рос) и Николас Хвенде (ЮАР) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Велимурад Алхазов (Рос) — Николас Хвенде (ЮАР) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Велимурад Алхазов (Рос) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Велимурад Алхазов (Рос) и Николас Хвенде (ЮАР), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Николас Хвенде (ЮАР) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Велимурад Алхазов (Рос)

Несмотря на то, что Велимурад Алхазов (Рос) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Велимурад Алхазов (Рос) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Велимурад Алхазов (Рос) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Велимурад Алхазов (Рос) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Николас Хвенде (ЮАР)

Сейчас Николас Хвенде (ЮАР) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Николас Хвенде (ЮАР) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Николас Хвенде (ЮАР) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Николас Хвенде (ЮАР) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Николас Хвенде (ЮАР) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Велимурад Алхазов (Рос) — Николас Хвенде (ЮАР). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 19.06.2023

Так как Велимурад Алхазов (Рос) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Николас Хвенде (ЮАР).

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Велимурад Алхазов (Рос) — Николас Хвенде (ЮАР) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Николас Хвенде (ЮАР) выиграет нокаутом.

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