Вехнельт/Матушевски — Борг/Згола. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (20.06.23)

Прогноз Вехнельт/Матушевски — Борг/Згола (20-го июня), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Вехнельт/Матушевски — Борг/Згола 20-го июня

20-го июня в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Вехнельт/Матушевски , а противостоять в этом поединке будет Борг/Згола.



Так как Вехнельт/Матушевски в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Борг/Згола, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 20-го июня. Но, доказать обратное Вехнельт/Матушевски все же сможет в 12:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Вехнельт/Матушевски — Борг/Згола:

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 20-го июня встречаются Вехнельт/Матушевски и Борг/Згола. Начало поединка запланировано на 12:00 по МСК. Вехнельт/Матушевски является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Вехнельт/Матушевски

Вехнельт/Матушевски, несмотря на высокое место в мировом теннисном рейтинге, на этом турнире не входит в число фаворитов, так как в прошлом году здесь был вылет еще на ранней стадии. Но, спустя год Вехнельт/Матушевски может продемонстрировать свой опыт и умение читать игру, так что на этот раз результаты точно не будут настолько плачевными. Сейчас Вехнельт/Матушевски входит в число талантливых представителей большого тенниса, так как прогресс виден на лицо, так что теперь никто не удивляется выходам в полуфиналы и финальные матчи. Да, титулов Вехнельт/Матушевски еще не имеет, но это лишь доказывает то, что 21-я ракетка мира жаждет трофеев и будет в каждой игре демонстрировать максимальную мотивацию. К тому же, этот турнир проходит на грунтовых кортах, а на грунте в этом сезоне было сыграно уже более двадцати матчей, так что Вехнельт/Матушевски сможет уверено чувствовать себя на данном покрытии, и постарается воспользоваться своими преимуществами в тактическом плане.



Борг/Згола

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Борг/Згола на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Борг/Згола демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Борг/Згола имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Борг/Згола намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Борг/Згола не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Борг/Згола будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Борг/Згола и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Борг/Згола умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Челленджер, Вехнельт/Матушевски — Борг/Згола

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Вехнельт/Матушевски и Борг/Згола. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Вехнельт/Матушевски и Борг/Згола продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Вехнельт/Матушевски — Борг/Згола. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (20.06.23)

Вехнельт/Матушевски

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Вехнельт/Матушевски, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Вехнельт/Матушевски уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Вехнельт/Матушевски старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Вехнельт/Матушевски, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Вехнельт/Матушевски не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Вехнельт/Матушевски все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Вехнельт/Матушевски точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Борг/Згола

В этом сезоне Борг/Згола не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Борг/Згола сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Борг/Згола допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Борг/Згола допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Борг/Згола демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Вехнельт/Матушевски — Борг/Згола Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Вехнельт/Матушевски и Борг/Згола. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Вехнельт/Матушевски и Борг/Згола встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Вехнельт/Матушевски и Борг/Згола довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Вехнельт/Матушевски и Борг/Згола подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Вехнельт/Матушевски — Борг/Згола: андердог способен удивить фаворита

Судя по количеству финалов и титулов, которые Вехнельт/Матушевски имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Вехнельт/Матушевски и Борг/Згола отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Борг/Згола в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Вехнельт/Матушевски превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Борг/Згола сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Вехнельт/Матушевски гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Вехнельт/Матушевски — Борг/Згола. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Вехнельт/Матушевски и Борг/Згола букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Вехнельт/Матушевски и Борг/Згола проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat0-675650-yonas-trinker-bogdan-pavel-prognoz-i-stavki-ot-specialista-na-tennis-20-06-23/