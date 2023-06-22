Прогноз на бой Юрий Кашинский (Рос) — Тимур Сакулин (Рос) 22 июня

«Юрий Кашинский (Рос)» – «Тимур Сакулин (Рос)». 22.06.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 22-го июня 2023 года состоится интересный поединок Юрий Кашинский (Рос) — Тимур Сакулин (Рос), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 18:30 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

В 18:30 по московскому времени Юрий Кашинский (Рос) и Тимур Сакулин (Рос) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 22-го июня 2023 года, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Юрий Кашинский (Рос) и Тимур Сакулин (Рос) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Юрий Кашинский (Рос).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Юрий Кашинский (Рос) — Тимур Сакулин (Рос):

победа Юрий Кашинский (Рос) – 3.405, ничья – 17.5, победа Тимур Сакулин (Рос) – 1.38

Прогноз на матч Юрий Кашинский (Рос) – Тимур Сакулин (Рос) Бои, титульный бой, 22-го июня 2023 года :

Из-за того, что все ставят на то, что Юрий Кашинский (Рос) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 3.405. А котировка на то, что Тимур Сакулин (Рос) будет сильнее повысилась до 1.38.

История личных встреч

В профессиональной карьере Юрий Кашинский (Рос) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Юрий Кашинский (Рос) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Юрий Кашинский (Рос) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Юрий Кашинский (Рос) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Юрий Кашинский (Рос) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Юрий Кашинский (Рос) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Свой пик формы Тимур Сакулин (Рос) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Тимур Сакулин (Рос) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Тимур Сакулин (Рос) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Тимур Сакулин (Рос) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Тимур Сакулин (Рос) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В каждом своем бою Юрий Кашинский (Рос) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Юрий Кашинский (Рос) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Юрий Кашинский (Рос) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Юрий Кашинский (Рос) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Еще десть лет назад Тимур Сакулин (Рос) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Тимур Сакулин (Рос) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Тимур Сакулин (Рос) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Тимур Сакулин (Рос) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Тимур Сакулин (Рос), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Юрий Кашинский (Рос) – Тимур Сакулин (Рос) 22.06.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Юрий Кашинский (Рос) и Тимур Сакулин (Рос) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Юрий Кашинский (Рос) и Тимур Сакулин (Рос) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Юрий Кашинский (Рос) является очевидным фаворитом, ведь Тимур Сакулин (Рос) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Юрий Кашинский (Рос) — Тимур Сакулин (Рос) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Тимур Сакулин (Рос).

Юрий Кашинский (Рос)

Как бы Юрий Кашинский (Рос) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Юрий Кашинский (Рос) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Юрий Кашинский (Рос) дрался на ринге только с представителями своей страны. Юрий Кашинский (Рос) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Юрий Кашинский (Рос) совершенно не работает над собственной защитой.

Тимур Сакулин (Рос)

Никаких высот Тимур Сакулин (Рос) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Тимур Сакулин (Рос) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Тимур Сакулин (Рос) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Тимур Сакулин (Рос) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Юрий Кашинский (Рос) — Тимур Сакулин (Рос). Прогноз и ставки на матч. Бои 22-го июня 2023 года

Так как Юрий Кашинский (Рос) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Тимур Сакулин (Рос).

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Юрий Кашинский (Рос) и Тимур Сакулин (Рос), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Юрий Кашинский (Рос) выиграет бой.

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