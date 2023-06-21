Прогноз Ламмонс/Уифроу — Демолинер/Мьес (22-го июня), ставки и коэффициенты

Ламмонс/Уифроу — Демолинер/Мьес. Прогноз, ставки на матч. ATP (22.06.23)

22 июня в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ATP, в котором на корт выйдут Ламмонс/Уифроу , а противостоять в этом поединке будет Демолинер/Мьес.



Теннисное противостояние Ламмонс/Уифроу — Демолинер/Мьес пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 22 июня. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 12:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Ламмонс/Уифроу является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ламмонс/Уифроу — Демолинер/Мьес:

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 22 июня, ведь именно в этот день на корте встречаются Ламмонс/Уифроу и Демолинер/Мьес. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 12:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Ламмонс/Уифроу имеет на своем счету три победы, Демолинер/Мьес может похвастаться четырьмя.

Ламмонс/Уифроу

Ламмонс/Уифроу отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Ламмонс/Уифроу проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Ламмонс/Уифроу проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Ламмонс/Уифроу играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Ламмонс/Уифроу больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Демолинер/Мьес

На этом турнире Демолинер/Мьес играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Демолинер/Мьес все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Демолинер/Мьес не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Демолинер/Мьес уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Демолинер/Мьес на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Демолинер/Мьес пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Ламмонс/Уифроу — Демолинер/Мьес. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Ламмонс/Уифроу и Демолинер/Мьес уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Прогноз и ставка на матч Ламмонс/Уифроу — Демолинер/Мьес 22 июня

Ламмонс/Уифроу

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Ламмонс/Уифроу, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Ламмонс/Уифроу уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Ламмонс/Уифроу старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Ламмонс/Уифроу, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Ламмонс/Уифроу не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Ламмонс/Уифроу все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Ламмонс/Уифроу точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Демолинер/Мьес

На этом турнире Демолинер/Мьес играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Демолинер/Мьес какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Демолинер/Мьес уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Демолинер/Мьес много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Демолинер/Мьес сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Демолинер/Мьес не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Ламмонс/Уифроу — Демолинер/Мьес Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Ламмонс/Уифроу и Демолинер/Мьес. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Ламмонс/Уифроу — Демолинер/Мьес: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Ламмонс/Уифроу и Демолинер/Мьес, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Ламмонс/Уифроу сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Демолинер/Мьес имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Ламмонс/Уифроу – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Ламмонс/Уифроу и Демолинер/Мьес на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ламмонс/Уифроу — Демолинер/Мьес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Ламмонс/Уифроу и Демолинер/Мьес, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat0-677600-prognoz-na-match-koolhofskupski-bopannaebden-ot-eksperta-22-06-23/