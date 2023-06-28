Алевтина Ибрагимова — Ланлана Тарарудее: соперники не будут долго запрягать

Прогноз Алевтина Ибрагимова — Ланлана Тарарудее (29 июня), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Алевтина Ибрагимова — Ланлана Тарарудее 29 июня

29 июня в 05:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Алевтина Ибрагимова , а противостоять в этом поединке будет Ланлана Тарарудее.



29 июня в линии букмекерских контор можно найти множество теннисных матчей, но для ставки лучше всего подходит поединок Алевтина Ибрагимова — Ланлана Тарарудее. На него будут приниматься букмекерами предматчевые ставки вплоть до 05:00 по МСК. В этом сезоне между оппонентами еще не было личных встреч, а в прошлом прошло сразу две. В них Алевтина Ибрагимова и Ланлана Тарарудее одержали по одной победе, причем каждый раз на корте была упорная борьба, так что выигрыш получался с минимальным преимуществом.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Алевтина Ибрагимова — Ланлана Тарарудее:

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 29 июня, ведь именно в этот день на корте встречаются Алевтина Ибрагимова и Ланлана Тарарудее. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 05:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Алевтина Ибрагимова имеет на своем счету три победы, Ланлана Тарарудее может похвастаться четырьмя.

Алевтина Ибрагимова

Пока Алевтина Ибрагимова не демонстрирует хорошей физической формы, а проходит каждый раунд исключительно на своем характере и благодаря богатому опыту. Еще на первом этапе все могло завершиться поражением, когда были проиграны первые два сета, но затем получилось собраться и выиграть остальные три. В последующих матчах было не легче, так что можно однозначно сделать вывод, что Алевтина Ибрагимова находится не в лучших кондициях. Скорее всего, что причина кроется в недавней травме колена, которая заставила на долгий срок покинуть корт. Если судить по прошлому году, то был такой же слабый старт, но затем начался прогресс, так что есть надежда, что дальше Алевтина Ибрагимова будет играть все сильнее и все же сможет порадовать болельщиков стабильностью. Ведь пока все предыдущие турниры завершались на ранних этапах, хотя оппоненты были не самые сложные. К тому же, Алевтина Ибрагимова довольно неплохо играет на данном покрытии.



Ланлана Тарарудее

Ланлана Тарарудее имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Ланлана Тарарудее уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Ланлана Тарарудее умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Ланлана Тарарудее обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Ланлана Тарарудее проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

«Алевтина Ибрагимова» — «Ланлана Тарарудее»: прогноз автора

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Алевтина Ибрагимова и Ланлана Тарарудее впервые будут встречаться между собой. Если Алевтина Ибрагимова уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Ланлана Тарарудее пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Алевтина Ибрагимова демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Алевтина Ибрагимова – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Прогноз и ставка на матч Алевтина Ибрагимова — Ланлана Тарарудее 29 июня

Алевтина Ибрагимова

Несмотря на внушительный возраст, Алевтина Ибрагимова демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Алевтина Ибрагимова гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Алевтина Ибрагимова обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Алевтина Ибрагимова снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Алевтина Ибрагимова может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Ланлана Тарарудее

На этом турнире Ланлана Тарарудее играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Ланлана Тарарудее какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Ланлана Тарарудее уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Ланлана Тарарудее много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Ланлана Тарарудее сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Ланлана Тарарудее не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Алевтина Ибрагимова — Ланлана Тарарудее Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Алевтина Ибрагимова и Ланлана Тарарудее. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Алевтина Ибрагимова и Ланлана Тарарудее встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Алевтина Ибрагимова и Ланлана Тарарудее довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Алевтина Ибрагимова и Ланлана Тарарудее подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Алевтина Ибрагимова — Ланлана Тарарудее: соперники не будут долго запрягать

Алевтина Ибрагимова и Ланлана Тарарудее которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Алевтина Ибрагимова имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Ланлана Тарарудее хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Алевтина Ибрагимова. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Ланлана Тарарудее умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Алевтина Ибрагимова довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Ланлана Тарарудее вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Алевтина Ибрагимова.

СЕГОДНЯ МАТЧ Алевтина Ибрагимова — Ланлана Тарарудее. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Алевтина Ибрагимова и Ланлана Тарарудее сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Алевтина Ибрагимова, и Ланлана Тарарудее будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-682191-prognoz-na-match-ural-university-elevation-ot-eksperta-29-06-23/