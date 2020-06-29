Прогноз Баттистоне/Вэйнс — Гоодгер/Саммерс (29.06.2023), ставки и коэффициенты

Баттистоне/Вэйнс — Гоодгер/Саммерс. Прогноз, ставки на матч. ITF (29.06.23)

29-го июня в 19:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Баттистоне/Вэйнс , а противостоять в этом поединке будет Гоодгер/Саммерс.



Баттистоне/Вэйнс считается фаворитом данной теннисной встречи, так что, по мнению многих экспертов данного вида спорта, Гоодгер/Саммерс 29-го июня будет иметь небольшие шансы на успех. Как же оно будет на самом деле, и чем завершится игра, станет ясно уже начиная с 19:00 по московскому времени, когда стартует поединок. Ранее между данными профессионалами большого тенниса не было ни одной личной встречи, хотя они занимают довольно высокие позиции в мировом рейтинге.



Баттистоне/Вэйнс — Гоодгер/Саммерс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Теннисный поединок Баттистоне/Вэйнс — Гоодгер/Саммерс запланирован организаторами турнира на 29-го июня, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 19:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Баттистоне/Вэйнс и Гоодгер/Саммерс встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Баттистоне/Вэйнс имеет три победы при одном поражении.

Баттистоне/Вэйнс

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Баттистоне/Вэйнс находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Баттистоне/Вэйнс является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Баттистоне/Вэйнс умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Баттистоне/Вэйнс обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Баттистоне/Вэйнс может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Гоодгер/Саммерс

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Гоодгер/Саммерс теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Гоодгер/Саммерс имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Гоодгер/Саммерс испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Гоодгер/Саммерс выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Гоодгер/Саммерс занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Баттистоне/Вэйнс и Гоодгер/Саммерс. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Баттистоне/Вэйнс и Гоодгер/Саммерс должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Баттистоне/Вэйнс — Гоодгер/Саммерс. Прогноз, ставки на матч(29.06.23)

Баттистоне/Вэйнс

На данный момент Баттистоне/Вэйнс занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Баттистоне/Вэйнс снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Баттистоне/Вэйнс не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Баттистоне/Вэйнс не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Гоодгер/Саммерс

На этом турнире Гоодгер/Саммерс играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Гоодгер/Саммерс какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Гоодгер/Саммерс уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Гоодгер/Саммерс много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Гоодгер/Саммерс сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Гоодгер/Саммерс не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Баттистоне/Вэйнс — Гоодгер/Саммерс Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Баттистоне/Вэйнс и Гоодгер/Саммерс, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Баттистоне/Вэйнс и Гоодгер/Саммерс играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Баттистоне/Вэйнс, и Гоодгер/Саммерс неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Баттистоне/Вэйнс — Гоодгер/Саммерс: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Баттистоне/Вэйнс и Гоодгер/Саммерс которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Баттистоне/Вэйнс имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Гоодгер/Саммерс хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Баттистоне/Вэйнс. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Гоодгер/Саммерс умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Баттистоне/Вэйнс довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Гоодгер/Саммерс вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Баттистоне/Вэйнс.

СЕГОДНЯ МАТЧ Баттистоне/Вэйнс — Гоодгер/Саммерс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Баттистоне/Вэйнс и Гоодгер/Саммерс сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Баттистоне/Вэйнс, и Гоодгер/Саммерс будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat0-682830-ural-metallurg-atlant-prognoz-specialista-na-match-29-06-23/