Прогноз на бой Кори ОРеган (Анг) — Джордан Эллисон (Вел) 01 июля

«Кори ОРеган (Анг)» – «Джордан Эллисон (Вел)». 01.07.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Кори ОРеган (Анг) — Джордан Эллисон (Вел) на 01.07.2023, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Кори ОРеган (Анг) и Джордан Эллисон (Вел) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 21:00.

Стало известно, что именно 01.07.2023 пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Кори ОРеган (Анг) — Джордан Эллисон (Вел). По Москве начало данного поединка будет в 21:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Кори ОРеган (Анг) — Джордан Эллисон (Вел):

победа Кори ОРеган (Анг) – 1.068, ничья – 31, победа Джордан Эллисон (Вел) – 14.2

Прогноз на матч Кори ОРеган (Анг) – Джордан Эллисон (Вел) Бои, титульный бой, 01.07.2023 :

Ставки по коэффициенту 1.068 окажутся выигрышными, если Кори ОРеган (Анг) станет победителем боя. Если выиграет Джордан Эллисон (Вел), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 14.2.

История личных встреч

Кори ОРеган (Анг) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Кори ОРеган (Анг) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Кори ОРеган (Анг) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Кори ОРеган (Анг) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Кори ОРеган (Анг) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Кори ОРеган (Анг) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Кори ОРеган (Анг) может и не устоять на ногах.

Джордан Эллисон (Вел) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Джордан Эллисон (Вел) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Джордан Эллисон (Вел) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Джордан Эллисон (Вел) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Джордан Эллисон (Вел) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Хорошо видно, что перед данным боем Кори ОРеган (Анг) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Кори ОРеган (Анг) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Кори ОРеган (Анг) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Кори ОРеган (Анг) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Кори ОРеган (Анг) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Кори ОРеган (Анг) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В этом году Джордан Эллисон (Вел) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Джордан Эллисон (Вел) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Джордан Эллисон (Вел) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Джордан Эллисон (Вел) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Джордан Эллисон (Вел) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Джордан Эллисон (Вел) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Джордан Эллисон (Вел) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Кори ОРеган (Анг) – Джордан Эллисон (Вел) 01.07.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Кори ОРеган (Анг) и Джордан Эллисон (Вел). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Кори ОРеган (Анг) и Джордан Эллисон (Вел) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Кори ОРеган (Анг) и Джордан Эллисон (Вел). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Кори ОРеган (Анг) и Джордан Эллисон (Вел) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Кори ОРеган (Анг) и Джордан Эллисон (Вел) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Кори ОРеган (Анг) сейчас находится на пике формы, так что Джордан Эллисон (Вел) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Кори ОРеган (Анг).

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Кори ОРеган (Анг) и Джордан Эллисон (Вел), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Джордан Эллисон (Вел) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Кори ОРеган (Анг)

Хотя Кори ОРеган (Анг) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Кори ОРеган (Анг) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Кори ОРеган (Анг) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Кори ОРеган (Анг) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Кори ОРеган (Анг) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Джордан Эллисон (Вел)

Последний раз Джордан Эллисон (Вел) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Джордан Эллисон (Вел) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Джордан Эллисон (Вел) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Джордан Эллисон (Вел) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Джордан Эллисон (Вел)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Джордан Эллисон (Вел) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Кори ОРеган (Анг) — Джордан Эллисон (Вел). Прогноз и ставки на матч. Бои 01.07.2023

Никто не сомневается, что Кори ОРеган (Анг) намного сильнее, чем Джордан Эллисон (Вел), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Кори ОРеган (Анг) и Джордан Эллисон (Вел), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Кори ОРеган (Анг) выиграет с помощью нокаута.

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