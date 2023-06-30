Прогноз Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен — Игнасио Антонио Бечерра Отарола (30-го июня), ставки и коэффициенты

Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен — Игнасио Антонио Бечерра Отарола. Прогноз, ставки на матч (30.06.23)

30 июня в 17:35 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен , а противостоять в этом поединке будет Игнасио Антонио Бечерра Отарола.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 30 июня, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен — Игнасио Антонио Бечерра Отарола. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 17:35 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен — Игнасио Антонио Бечерра Отарола:

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 30 июня, ведь именно в этот день на корте встречаются Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен и Игнасио Антонио Бечерра Отарола. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 17:35 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен имеет на своем счету три победы, Игнасио Антонио Бечерра Отарола может похвастаться четырьмя.

Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен

На данный момент Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен является одной из «темных лошадок» данного турнира, ведь в этом сезоне не было участия в других соревнованиях столь высокого класса. Зачастую это были простые Челленджеры, где хватало оппонентов из третьей и четвертой сотни мирового теннисного рейтинга. Как Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен поведет себя в матче с более серьезным оппонентом пока не ясно, ведь вряд ли получится задавать свой темп и полностью контролировать игру, как это было во всех предыдущих поединках. В прошлых сезонах для успешного выступления не хватало стабильности, а сейчас Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен пока демонстрирует лишь хорошую первую подачу, но пока не замечено умелой обороны и первоклассных технических навыков. К тому же, Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен слабо играет у сетки, а также часто допускает потерю концентрации. Этот турнир является домашним, так что есть надежда, что Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен будет более тщательно готовиться к поединку.



Игнасио Антонио Бечерра Отарола

Нынешняя форма, которую демонстрирует Игнасио Антонио Бечерра Отарола еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Игнасио Антонио Бечерра Отарола постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Игнасио Антонио Бечерра Отарола пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Игнасио Антонио Бечерра Отарола не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Игнасио Антонио Бечерра Отарола не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Прогноз на матч

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен и Игнасио Антонио Бечерра Отарола являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен — Игнасио Антонио Бечерра Отарола. Прогноз, ставки на матч(30.06.23)

Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен

В этом сезоне Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Игнасио Антонио Бечерра Отарола

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Игнасио Антонио Бечерра Отарола все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Игнасио Антонио Бечерра Отарола сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Игнасио Антонио Бечерра Отарола все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Игнасио Антонио Бечерра Отарола предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен — Игнасио Антонио Бечерра Отарола Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен и Игнасио Антонио Бечерра Отарола, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен и Игнасио Антонио Бечерра Отарола играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен, и Игнасио Антонио Бечерра Отарола неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен — Игнасио Антонио Бечерра Отарола: погода помешает показать хороший теннис

Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен и Игнасио Антонио Бечерра Отарола которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Игнасио Антонио Бечерра Отарола хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Игнасио Антонио Бечерра Отарола умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Игнасио Антонио Бечерра Отарола вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен.

СЕГОДНЯ МАТЧ Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен — Игнасио Антонио Бечерра Отарола. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен и Игнасио Антонио Бечерра Отарола. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен и для Игнасио Антонио Бечерра Отарола, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-683194-prognoz-na-match-zhiva-falkner-lea-boskovich-ot-eksperta-30-06-23/