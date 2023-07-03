Прогноз Синдзи Хазава — Сидхарт Рават (04-го июля 2023 года), ставки и коэффициенты

Синдзи Хазава — Сидхарт Рават. Прогноз, ставки на матч (04.07.23)

04-го июля 2023 года в 05:05 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Синдзи Хазава , а противостоять в этом поединке будет Сидхарт Рават.



Буквально несколько дней назад Синдзи Хазава и Сидхарт Рават играли свои матчи, а теперь уже 04-го июля 2023 года им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 05:05. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Синдзи Хазава имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



Синдзи Хазава — Сидхарт Рават. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 04-го июля 2023 года откроет его противостояние Синдзи Хазава — Сидхарт Рават. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 05:05 по МСК, то есть до начала игры. Синдзи Хазава и Сидхарт Рават отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Сидхарт Рават может гордиться семью победами, а вот Синдзи Хазава имеет только пять выигранных встреч.

Синдзи Хазава

В этом сезоне Синдзи Хазава показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Синдзи Хазава играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Синдзи Хазава умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Синдзи Хазава и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Синдзи Хазава будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Синдзи Хазава чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Сидхарт Рават

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Сидхарт Рават теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Сидхарт Рават имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Сидхарт Рават испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Сидхарт Рават выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Сидхарт Рават занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Прогноз на матч Синдзи Хазава — Сидхарт Рават

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Синдзи Хазава и Сидхарт Рават впервые будут встречаться между собой. Если Синдзи Хазава уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Сидхарт Рават пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Синдзи Хазава демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Синдзи Хазава – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Синдзи Хазава — Сидхарт Рават. Прогноз, ставки на матч(04.07.23)

Синдзи Хазава

На данном турнире Синдзи Хазава выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Синдзи Хазава выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Синдзи Хазава допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Синдзи Хазава особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Синдзи Хазава, это умение играть на травяных кортах.

Сидхарт Рават

Сидхарт Рават лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Сидхарт Рават играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Сидхарт Рават начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Сидхарт Рават выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Сидхарт Рават сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Синдзи Хазава — Сидхарт Рават Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Синдзи Хазава и Сидхарт Рават аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Синдзи Хазава и Сидхарт Рават обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Синдзи Хазава и Сидхарт Рават постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Синдзи Хазава — Сидхарт Рават: кто пройдет в следующий раунд?

Синдзи Хазава и Сидхарт Рават которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Синдзи Хазава имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Сидхарт Рават хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Синдзи Хазава. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Сидхарт Рават умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Синдзи Хазава довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Сидхарт Рават вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Синдзи Хазава.

СЕГОДНЯ МАТЧ Синдзи Хазава — Сидхарт Рават. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Синдзи Хазава и Сидхарт Рават букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Синдзи Хазава и Сидхарт Рават проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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