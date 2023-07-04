Фрэнсис Тьяфу — Ибин Ву. Прогноз, ставки на матч(04.07.23)

Прогноз Фрэнсис Тьяфу — Ибин Ву (04-го июля 2023 года), ставки и коэффициенты

Фрэнсис Тьяфу — Ибин Ву (04.07.2023), ставки и коэффициенты

04.07.2023 в 13:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Уимблдон, в котором на корт выйдут Фрэнсис Тьяфу , а противостоять в этом поединке будет Ибин Ву.



Фрэнсис Тьяфу считается фаворитом данной теннисной встречи, так что, по мнению многих экспертов данного вида спорта, Ибин Ву 04.07.2023 будет иметь небольшие шансы на успех. Как же оно будет на самом деле, и чем завершится игра, станет ясно уже начиная с 13:00 по московскому времени, когда стартует поединок. Ранее между данными профессионалами большого тенниса не было ни одной личной встречи, хотя они занимают довольно высокие позиции в мировом рейтинге.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Фрэнсис Тьяфу — Ибин Ву:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 04.07.2023 откроет его противостояние Фрэнсис Тьяфу — Ибин Ву. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 13:00 по МСК, то есть до начала игры. Фрэнсис Тьяфу и Ибин Ву отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Ибин Ву может гордиться семью победами, а вот Фрэнсис Тьяфу имеет только пять выигранных встреч.

Фрэнсис Тьяфу

В этом сезоне Фрэнсис Тьяфу демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Фрэнсис Тьяфу снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Фрэнсис Тьяфу является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Фрэнсис Тьяфу не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Фрэнсис Тьяфу еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Ибин Ву

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Ибин Ву теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Ибин Ву имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Ибин Ву испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Ибин Ву выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Ибин Ву занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Фрэнсис Тьяфу — Ибин Ву. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Фрэнсис Тьяфу и Ибин Ву уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Фрэнсис Тьяфу — Ибин Ву. Прогноз, ставки на матч(04.07.23)

Фрэнсис Тьяфу

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Фрэнсис Тьяфу выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Фрэнсис Тьяфу всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Фрэнсис Тьяфу уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Фрэнсис Тьяфу занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Фрэнсис Тьяфу больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Фрэнсис Тьяфу имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Ибин Ву

Выступать в зале Ибин Ву не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Ибин Ву старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Ибин Ву принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Ибин Ву демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Ибин Ву даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Ибин Ву хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Фрэнсис Тьяфу — Ибин Ву Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Фрэнсис Тьяфу и Ибин Ву. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Фрэнсис Тьяфу и Ибин Ву встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Фрэнсис Тьяфу и Ибин Ву довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Фрэнсис Тьяфу и Ибин Ву подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Фрэнсис Тьяфу — Ибин Ву: погода помешает показать хороший теннис

Фрэнсис Тьяфу и Ибин Ву которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Фрэнсис Тьяфу имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Ибин Ву хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Фрэнсис Тьяфу. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Ибин Ву умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Фрэнсис Тьяфу довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Ибин Ву вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Фрэнсис Тьяфу.

СЕГОДНЯ МАТЧ Фрэнсис Тьяфу — Ибин Ву. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Фрэнсис Тьяфу и Ибин Ву букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Фрэнсис Тьяфу и Ибин Ву проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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