Эрика Сема — Шривалли Рашмикаа Бхамидипати: ставим на двойные ошибки

Прогноз Эрика Сема — Шривалли Рашмикаа Бхамидипати (06-го июля), ставки и коэффициенты

Эрика Сема — Шривалли Рашмикаа Бхамидипати (06 июля), ставки и коэффициенты

06 июля в 05:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Эрика Сема , а противостоять в этом поединке будет Шривалли Рашмикаа Бхамидипати.



Эрика Сема сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 06 июля придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Шривалли Рашмикаа Бхамидипати. По Москве данный поединок начнется в 05:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Шривалли Рашмикаа Бхамидипати, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Эрика Сема — Шривалли Рашмикаа Бхамидипати:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 06 июля откроет его противостояние Эрика Сема — Шривалли Рашмикаа Бхамидипати. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 05:00 по МСК, то есть до начала игры. Эрика Сема и Шривалли Рашмикаа Бхамидипати отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Шривалли Рашмикаа Бхамидипати может гордиться семью победами, а вот Эрика Сема имеет только пять выигранных встреч.

Эрика Сема

Пока Эрика Сема не демонстрирует хорошей физической формы, а проходит каждый раунд исключительно на своем характере и благодаря богатому опыту. Еще на первом этапе все могло завершиться поражением, когда были проиграны первые два сета, но затем получилось собраться и выиграть остальные три. В последующих матчах было не легче, так что можно однозначно сделать вывод, что Эрика Сема находится не в лучших кондициях. Скорее всего, что причина кроется в недавней травме колена, которая заставила на долгий срок покинуть корт. Если судить по прошлому году, то был такой же слабый старт, но затем начался прогресс, так что есть надежда, что дальше Эрика Сема будет играть все сильнее и все же сможет порадовать болельщиков стабильностью. Ведь пока все предыдущие турниры завершались на ранних этапах, хотя оппоненты были не самые сложные. К тому же, Эрика Сема довольно неплохо играет на данном покрытии.



Шривалли Рашмикаа Бхамидипати

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Шривалли Рашмикаа Бхамидипати имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Шривалли Рашмикаа Бхамидипати демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Шривалли Рашмикаа Бхамидипати не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Шривалли Рашмикаа Бхамидипати не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

«Эрика Сема» — «Шривалли Рашмикаа Бхамидипати»: прогноз автора

Длительное время Эрика Сема и Шривалли Рашмикаа Бхамидипати не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Эрика Сема и Шривалли Рашмикаа Бхамидипати. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Прогноз и ставка на матч Эрика Сема — Шривалли Рашмикаа Бхамидипати 06 июля

Эрика Сема

После того, как в 2016 году было выиграно сразу четыре титула, из которых три как раз на харде, все ожидали, что прошлый сезон Эрика Сема проведет как минимум не хуже, но он получился довольно слабым, так как не было ни одной победы на серьезном турнире. И матчей было сыграно намного меньше, да и результаты в них были хуже, так что пришлось опуститься с пятого места в рейтинге на 26-ю строчку в мировом теннисе. В межсезонье были упорные тренировки, так что есть надежда, что Эрика Сема в этом сезоне продемонстрирует более привычный уровень тенниса и ввяжется в борьбу за престижные трофеи. Тем более, что Эрика Сема больше всего любит играть как раз в залах на твердом покрытии, так как этот турнир может стать трамплином для новых успехов. Несмотря на молодой возраст, Эрика Сема уже обладает хорошим опытом в профессиональном теннисе, а также может продемонстрировать немалый арсенал технических навыков.

Шривалли Рашмикаа Бхамидипати

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Шривалли Рашмикаа Бхамидипати все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Шривалли Рашмикаа Бхамидипати сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Шривалли Рашмикаа Бхамидипати все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Шривалли Рашмикаа Бхамидипати предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Эрика Сема — Шривалли Рашмикаа Бхамидипати Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Эрика Сема и Шривалли Рашмикаа Бхамидипати начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Эрика Сема и Шривалли Рашмикаа Бхамидипати показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Эрика Сема и Шривалли Рашмикаа Бхамидипати провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Эрика Сема и Шривалли Рашмикаа Бхамидипати действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Эрика Сема — Шривалли Рашмикаа Бхамидипати: ставим на двойные ошибки

Судя по количеству финалов и титулов, которые Эрика Сема имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Эрика Сема и Шривалли Рашмикаа Бхамидипати отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Шривалли Рашмикаа Бхамидипати в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Эрика Сема превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Шривалли Рашмикаа Бхамидипати сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Эрика Сема гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Эрика Сема — Шривалли Рашмикаа Бхамидипати. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Эрика Сема и Шривалли Рашмикаа Бхамидипати.



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