Прогноз на бой Якуб Кашуба (США) — Максим Раду (Ита) 07.07.2023

«Якуб Кашуба (США)» – «Максим Раду (Ита)». 07.07.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 07-го июля состоится интересный поединок Якуб Кашуба (США) — Максим Раду (Ита), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 20:30 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

В 20:30 по московскому времени Якуб Кашуба (США) и Максим Раду (Ита) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 07-го июля, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Якуб Кашуба (США) и Максим Раду (Ита) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Якуб Кашуба (США).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Якуб Кашуба (США) — Максим Раду (Ита):

победа Якуб Кашуба (США) – 0, ничья – 0, победа Максим Раду (Ита) – 0

Прогноз на матч Якуб Кашуба (США) – Максим Раду (Ита) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 07-го июля :

Букмекерские конторы на бой Якуб Кашуба (США) — Максим Раду (Ита) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

Якуб Кашуба (США) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Якуб Кашуба (США) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Якуб Кашуба (США) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Якуб Кашуба (США) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Якуб Кашуба (США) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Якуб Кашуба (США) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Якуб Кашуба (США) может и не устоять на ногах.

Как показывает статистика, Максим Раду (Ита) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Максим Раду (Ита) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Максим Раду (Ита) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Максим Раду (Ита) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Максим Раду (Ита) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Хорошо видно, что перед данным боем Якуб Кашуба (США) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Якуб Кашуба (США) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Якуб Кашуба (США) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Якуб Кашуба (США) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Якуб Кашуба (США) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Якуб Кашуба (США) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В данной весовой категории Максим Раду (Ита) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Максим Раду (Ита) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Максим Раду (Ита) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Максим Раду (Ита) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Максим Раду (Ита) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Якуб Кашуба (США) – Максим Раду (Ита) 07.07.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Якуб Кашуба (США) и Максим Раду (Ита) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Якуб Кашуба (США) и Максим Раду (Ита) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Якуб Кашуба (США) и Максим Раду (Ита) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Якуб Кашуба (США) и Максим Раду (Ита) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Якуб Кашуба (США) — Максим Раду (Ита) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Якуб Кашуба (США) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Якуб Кашуба (США) и Максим Раду (Ита), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Максим Раду (Ита) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Якуб Кашуба (США)

Якуб Кашуба (США) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Якуб Кашуба (США) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Якуб Кашуба (США) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Якуб Кашуба (США) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Якуб Кашуба (США) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Максим Раду (Ита)

В своей карьере Максим Раду (Ита) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Максим Раду (Ита) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Максим Раду (Ита) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Максим Раду (Ита) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Якуб Кашуба (США) — Максим Раду (Ита). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 07-го июля

Спортивные эксперты считают, что Якуб Кашуба (США) сейчас намного сильнее, чем Максим Раду (Ита), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Якуб Кашуба (США) и Максим Раду (Ита), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Якуб Кашуба (США) выиграет бой.

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