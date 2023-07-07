Прогноз на бой Моктар Бенкаси (Фра) — Хуршед Кахоров (Гер) 07-го июля

«Моктар Бенкаси (Фра)» – «Хуршед Кахоров (Гер)». 07.07.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 07-го июля букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Моктар Бенкаси (Фра) — Хуршед Кахоров (Гер). На ринге его участники появятся в 21:45 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Моктар Бенкаси (Фра) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Сейчас Моктар Бенкаси (Фра) обладает несколькими чемпионскими титулами и 07-го июля предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Хуршед Кахоров (Гер), так что вряд ли в 21:45 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Моктар Бенкаси (Фра) — Хуршед Кахоров (Гер):

победа Моктар Бенкаси (Фра) – 0, ничья – 0, победа Хуршед Кахоров (Гер) – 0

Прогноз на матч Моктар Бенкаси (Фра) – Хуршед Кахоров (Гер) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 07-го июля :

Из-за того, что все ставят на то, что Моктар Бенкаси (Фра) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Хуршед Кахоров (Гер) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Моктар Бенкаси (Фра) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Моктар Бенкаси (Фра) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Моктар Бенкаси (Фра) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Моктар Бенкаси (Фра) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Моктар Бенкаси (Фра) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Моктар Бенкаси (Фра) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Хуршед Кахоров (Гер) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Хуршед Кахоров (Гер) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Хуршед Кахоров (Гер) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Хуршед Кахоров (Гер) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Хуршед Кахоров (Гер) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Моктар Бенкаси (Фра) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Моктар Бенкаси (Фра) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Моктар Бенкаси (Фра) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Моктар Бенкаси (Фра) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Моктар Бенкаси (Фра) валится с ног. К тому же, Моктар Бенкаси (Фра) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Моктар Бенкаси (Фра) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В данной весовой категории Хуршед Кахоров (Гер) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Хуршед Кахоров (Гер) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Хуршед Кахоров (Гер) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Хуршед Кахоров (Гер) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Хуршед Кахоров (Гер) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Моктар Бенкаси (Фра) – Хуршед Кахоров (Гер) 07.07.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Моктар Бенкаси (Фра) и Хуршед Кахоров (Гер). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Моктар Бенкаси (Фра) и Хуршед Кахоров (Гер). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Моктар Бенкаси (Фра) и Хуршед Кахоров (Гер) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Моктар Бенкаси (Фра) и Хуршед Кахоров (Гер) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Моктар Бенкаси (Фра) и Хуршед Кахоров (Гер), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Моктар Бенкаси (Фра) выиграет бой.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Моктар Бенкаси (Фра) — Хуршед Кахоров (Гер) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Хуршед Кахоров (Гер).

Моктар Бенкаси (Фра)

Моктар Бенкаси (Фра) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Моктар Бенкаси (Фра) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Моктар Бенкаси (Фра) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Моктар Бенкаси (Фра) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Моктар Бенкаси (Фра) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Хуршед Кахоров (Гер)

На данный момент Хуршед Кахоров (Гер) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Хуршед Кахоров (Гер) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Хуршед Кахоров (Гер) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Хуршед Кахоров (Гер) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Хуршед Кахоров (Гер) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Моктар Бенкаси (Фра) — Хуршед Кахоров (Гер). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 07-го июля

На титульный бой Моктар Бенкаси (Фра) — Хуршед Кахоров (Гер) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

В этом бою Моктар Бенкаси (Фра) является очевидным фаворитом, ведь Хуршед Кахоров (Гер) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

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