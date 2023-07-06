Филадельфия Севенти Сиксерс — Оклахома Сити Тандер: единоборств будет много, набранных очков — нет

Прогноз Филадельфия Севенти Сиксерс — Оклахома Сити Тандер (07 июля), ставки и коэффициенты

Филадельфия Севенти Сиксерс — Оклахома Сити Тандер (07-го июля 2023 года), ставки и коэффициенты

07-го июля 2023 года в 02:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс примет соперника по национальному первенству Оклахома Сити Тандер.



В последней встрече баскетбольных клубов Филадельфия Севенти Сиксерс и Оклахома Сити Тандер сильнее были гости данного матча, которые выиграли с преимуществом лишь в одно очко. Так что, хозяева на этот раз постараются сыграть сильнее и 07-го июля 2023 года попробуют порадовать болельщиков победой. Старт матча намечается на 02:00 по МСК.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Филадельфия Севенти Сиксерс — Оклахома Сити Тандер:

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс проводит на своей площадке, и 07-го июля 2023 года хозяевам предстоит матч против игроков клуба Оклахома Сити Тандер. В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 02:00 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Филадельфия Севенти Сиксерс, а один раз сильнее были игроки БК Оклахома Сити Тандер.

Филадельфия Севенти Сиксерс

Хотя в этом месяце баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс не показывает яркой игры, зачастую команде все же удается добиваться желаемого результата. Ведь, если в прошлом году хозяева финишировали на дне турнирной таблицы, то сейчас стабильно идут одиннадцатыми в чемпионате, сохраняя небольшие шансы на то, чтобы побороться за место в плей-офф. Хозяева неплохо действуют в обороне и обладают хорошими нападающими, но сложности добавляет плотный график, ведь баскетбольному клубу Филадельфия Севенти Сиксерс придется играть уже второй матч за два дня. И, хоть состав у команды и обширный, но лидеров другие баскетболисты полностью заменить не могут, что и сказывается на игре. После того, как начался такой плотный график матчей, баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс ни разу не сумел перейти планку в сто очков. В последних пяти турах было три победы с небольшим преимуществом.



Оклахома Сити Тандер

В составе баскетбольного клуба Оклахома Сити Тандер нет качественных защитников, но талантливых игроков хватает, так что практически в каждом своем матче команда набирает более ста очков. Но, так как свое кольцо гости защищают плохо, то и пропускают они не меньше, а то и намного больше. Из-за такой открытой и слишком атакующей игры баскетбольный клуб Оклахома Сити Тандер не может добиться хороших результатов и в чемпионате идет среди аутсайдеров, сохранив только теоретические шансы на плей-офф. Последние матчи команда сыграла не лучшим образом, одержав в последних десяти встречах только три победы, и все они были дома, так что на выезде Оклахома Сити Тандер уже давно не выигрывает. Главный тренер не поменяет свою тактику, а значит, в данном поединке гости снова будут только атаковать, ведь лишь это они умеют делать. Один из защитников не сможет сыграть из-за дисквалификации.

«Филадельфия Севенти Сиксерс» — «Оклахома Сити Тандер»: прогноз автора

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Филадельфия Севенти Сиксерс — Оклахома Сити Тандер, несмотря на то, что он должен пройти только 07-го июля 2023 года. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 02:00 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Прогноз и ставка на матч Филадельфия Севенти Сиксерс — Оклахома Сити Тандер 07-го июля 2023 года

Филадельфия Севенти Сиксерс

Сейчас баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Филадельфия Севенти Сиксерс вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Оклахома Сити Тандер

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Оклахома Сити Тандер становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Оклахома Сити Тандер уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Оклахома Сити Тандер сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Филадельфия Севенти Сиксерс — Оклахома Сити Тандер Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 07-го июля 2023 года, и в его рамках состоится поединок Филадельфия Севенти Сиксерс — Оклахома Сити Тандер. За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 02:00 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Филадельфия Севенти Сиксерс — Оклахома Сити Тандер: единоборств будет много, набранных очков — нет

Баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Оклахома Сити Тандер полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Оклахома Сити Тандер может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Оклахома Сити Тандер выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Филадельфия Севенти Сиксерс — Оклахома Сити Тандер. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Филадельфия Севенти Сиксерс уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Филадельфия Севенти Сиксерс составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

В данный момент баскетбольный клуб Оклахома Сити Тандер находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Оклахома Сити Тандер сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Оклахома Сити Тандер действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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