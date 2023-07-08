Прогноз на бой Роуз Консейсао (Бра) — Элейн Лопес (Бра) 08-го июля 2023 года

«Роуз Консейсао (Бра)» – «Элейн Лопес (Бра)». 08.07.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Роуз Консейсао (Бра) проведет 08-го июля 2023 года, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Элейн Лопес (Бра). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 06:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

До 08-го июля 2023 года осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Роуз Консейсао (Бра) — Элейн Лопес (Бра). Это будет продолжаться вплоть до 06:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Роуз Консейсао (Бра) — Элейн Лопес (Бра):

победа Роуз Консейсао (Бра) – 0, ничья – 0, победа Элейн Лопес (Бра) – 0

Прогноз на матч Роуз Консейсао (Бра) – Элейн Лопес (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 08-го июля 2023 года :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Роуз Консейсао (Бра) не очень выгодно, а вот Элейн Лопес (Бра) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Роуз Консейсао (Бра) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Роуз Консейсао (Бра) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Роуз Консейсао (Бра) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Роуз Консейсао (Бра) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Роуз Консейсао (Бра) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Как показывает статистика, Элейн Лопес (Бра) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Элейн Лопес (Бра) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Элейн Лопес (Бра) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Элейн Лопес (Бра) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Элейн Лопес (Бра) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Несмотря на то, что Роуз Консейсао (Бра) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Роуз Консейсао (Бра) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Роуз Консейсао (Бра) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Роуз Консейсао (Бра) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Роуз Консейсао (Бра) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Несмотря на то, что Элейн Лопес (Бра) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Элейн Лопес (Бра) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Элейн Лопес (Бра) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Элейн Лопес (Бра) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Элейн Лопес (Бра) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Элейн Лопес (Бра) должен задуматься о своей обороне.

Роуз Консейсао (Бра) – Элейн Лопес (Бра) 08.07.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Роуз Консейсао (Бра) и Элейн Лопес (Бра), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Роуз Консейсао (Бра) и Элейн Лопес (Бра). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Роуз Консейсао (Бра) и Элейн Лопес (Бра) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Роуз Консейсао (Бра) и Элейн Лопес (Бра) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Роуз Консейсао (Бра) сейчас находится на пике формы, так что Элейн Лопес (Бра) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Роуз Консейсао (Бра).

На чемпионский бой Роуз Консейсао (Бра) — Элейн Лопес (Бра) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Элейн Лопес (Бра), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Роуз Консейсао (Бра)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Роуз Консейсао (Бра) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Роуз Консейсао (Бра) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Роуз Консейсао (Бра) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Роуз Консейсао (Бра) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Элейн Лопес (Бра)

Последний раз Элейн Лопес (Бра) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Элейн Лопес (Бра) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Элейн Лопес (Бра) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Элейн Лопес (Бра) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Элейн Лопес (Бра)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Элейн Лопес (Бра) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Роуз Консейсао (Бра) — Элейн Лопес (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 08-го июля 2023 года

На титульный бой Роуз Консейсао (Бра) — Элейн Лопес (Бра) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Роуз Консейсао (Бра) — Элейн Лопес (Бра) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Роуз Консейсао (Бра) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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