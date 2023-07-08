Прогноз на бой Оскар Вежейски (Пол) — Ярослав Махиш (Укр) 08-го июля 2023 года

«Оскар Вежейски (Пол)» – «Ярослав Махиш (Укр)». 08.07.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Оскар Вежейски (Пол) проведет 08-го июля 2023 года, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Ярослав Махиш (Укр). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 21:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

До 08-го июля 2023 года осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Оскар Вежейски (Пол) — Ярослав Махиш (Укр). Это будет продолжаться вплоть до 21:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Оскар Вежейски (Пол) — Ярослав Махиш (Укр):

победа Оскар Вежейски (Пол) – 0, ничья – 0, победа Ярослав Махиш (Укр) – 0

Прогноз на матч Оскар Вежейски (Пол) – Ярослав Махиш (Укр) Бои, титульный бой, 08-го июля 2023 года :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Оскар Вежейски (Пол) не очень выгодно, а вот Ярослав Махиш (Укр) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

В свои 32 года Оскар Вежейски (Пол) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Оскар Вежейски (Пол) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Оскар Вежейски (Пол) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Оскар Вежейски (Пол) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Оскар Вежейски (Пол) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Ярослав Махиш (Укр) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Ярослав Махиш (Укр) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Ярослав Махиш (Укр) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Ярослав Махиш (Укр) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Ярослав Махиш (Укр) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Хорошо видно, что перед данным боем Оскар Вежейски (Пол) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Оскар Вежейски (Пол) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Оскар Вежейски (Пол) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Оскар Вежейски (Пол) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Оскар Вежейски (Пол) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Оскар Вежейски (Пол) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Еще десть лет назад Ярослав Махиш (Укр) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Ярослав Махиш (Укр) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Ярослав Махиш (Укр) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Ярослав Махиш (Укр) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Ярослав Махиш (Укр), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Оскар Вежейски (Пол) – Ярослав Махиш (Укр) 08.07.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Оскар Вежейски (Пол) и Ярослав Махиш (Укр). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Оскар Вежейски (Пол) и Ярослав Махиш (Укр). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Оскар Вежейски (Пол) и Ярослав Махиш (Укр) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Оскар Вежейски (Пол) и Ярослав Махиш (Укр) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Оскар Вежейски (Пол) сейчас находится на пике формы, так что Ярослав Махиш (Укр) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Оскар Вежейски (Пол).

Титульный бой Оскар Вежейски (Пол) — Ярослав Махиш (Укр) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Ярослав Махиш (Укр) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Оскар Вежейски (Пол)

Свою самую выдающуюся победу Оскар Вежейски (Пол) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Оскар Вежейски (Пол) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Оскар Вежейски (Пол) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Оскар Вежейски (Пол) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Оскар Вежейски (Пол) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Ярослав Махиш (Укр)

В данный момент Ярослав Махиш (Укр) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Ярослав Махиш (Укр) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Ярослав Махиш (Укр) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Ярослав Махиш (Укр) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Оскар Вежейски (Пол) — Ярослав Махиш (Укр). Прогноз и ставки на матч. Бои 08-го июля 2023 года

Несмотря на то, что Оскар Вежейски (Пол) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Ярослав Махиш (Укр) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Так как Оскар Вежейски (Пол) и Ярослав Махиш (Укр) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

http://evolvegame.ru/cat1-687941-roberto-karballes-baena-holger-vitus-nodskov-rune-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-uimbldon-07-07-23/

http://rockaluga.ru/cat2-871867-prognoz-barbora-mihalkova-mariya-hlaola-07-go-iyulya-2023-goda-stavki-i-koefficienty/