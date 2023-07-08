Прогноз на бой Руслан Колесников (Рос) — Бешто Шавлаев (Рос) 08-го июля 2023 года

«Руслан Колесников (Рос)» – «Бешто Шавлаев (Рос)». 08.07.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 08.07.2023 должен состояться бой Руслан Колесников (Рос) — Бешто Шавлаев (Рос), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 23:30 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Руслан Колесников (Рос) и Бешто Шавлаев (Рос) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Руслан Колесников (Рос) — Бешто Шавлаев (Рос) пройдет 08.07.2023, и можно не сомневаться, что в 23:30 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Руслан Колесников (Рос) имеет две победы нокаутом, а Бешто Шавлаев (Рос) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Руслан Колесников (Рос) — Бешто Шавлаев (Рос):

победа Руслан Колесников (Рос) – 0, ничья – 0, победа Бешто Шавлаев (Рос) – 0

Прогноз на матч Руслан Колесников (Рос) – Бешто Шавлаев (Рос) Кубок Победы, титульный бой, 08.07.2023 :

Так как Руслан Колесников (Рос) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Бешто Шавлаев (Рос) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Руслан Колесников (Рос) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Руслан Колесников (Рос) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Руслан Колесников (Рос) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Руслан Колесников (Рос) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Руслан Колесников (Рос) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Руслан Колесников (Рос) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Как показывает статистика, Бешто Шавлаев (Рос) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Бешто Шавлаев (Рос) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Бешто Шавлаев (Рос) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Бешто Шавлаев (Рос) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Бешто Шавлаев (Рос) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В свои 27 лет Руслан Колесников (Рос) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Руслан Колесников (Рос) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Руслан Колесников (Рос) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Руслан Колесников (Рос) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Руслан Колесников (Рос) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Руслан Колесников (Рос) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Еще десть лет назад Бешто Шавлаев (Рос) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Бешто Шавлаев (Рос) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Бешто Шавлаев (Рос) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Бешто Шавлаев (Рос) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Бешто Шавлаев (Рос), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Руслан Колесников (Рос) – Бешто Шавлаев (Рос) 08.07.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Руслан Колесников (Рос) и Бешто Шавлаев (Рос). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Руслан Колесников (Рос) и Бешто Шавлаев (Рос) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Руслан Колесников (Рос) и Бешто Шавлаев (Рос) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Руслан Колесников (Рос) сейчас находится на пике формы, так что Бешто Шавлаев (Рос) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Руслан Колесников (Рос).

Спортивные прогнозисты считают, что Руслан Колесников (Рос) в данный момент сильнее, нежели Бешто Шавлаев (Рос), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Руслан Колесников (Рос)

Как бы Руслан Колесников (Рос) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Руслан Колесников (Рос) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Руслан Колесников (Рос) дрался на ринге только с представителями своей страны. Руслан Колесников (Рос) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Руслан Колесников (Рос) совершенно не работает над собственной защитой.

Бешто Шавлаев (Рос)

На данный момент Бешто Шавлаев (Рос) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Бешто Шавлаев (Рос) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Бешто Шавлаев (Рос) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Бешто Шавлаев (Рос) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Бешто Шавлаев (Рос) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Руслан Колесников (Рос) — Бешто Шавлаев (Рос). Прогноз и ставки на матч. Кубок Победы 08.07.2023

Несмотря на то, что Руслан Колесников (Рос) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Бешто Шавлаев (Рос) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Руслан Колесников (Рос) будет намного сильнее, чем Бешто Шавлаев (Рос), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

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