Прогноз на бой Эури Седено (Дом) — Уильям Таунсел (США) 09-го июля 2023 года

«Эури Седено (Дом)» – «Уильям Таунсел (США)». 09.07.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Эури Седено (Дом) проведет 09 июля, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Уильям Таунсел (США). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 01:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Сейчас Эури Седено (Дом) обладает несколькими чемпионскими титулами и 09 июля предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Уильям Таунсел (США), так что вряд ли в 01:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Эури Седено (Дом) — Уильям Таунсел (США):

победа Эури Седено (Дом) – 1.044, ничья – 38, победа Уильям Таунсел (США) – 11.2

Прогноз на матч Эури Седено (Дом) – Уильям Таунсел (США) Бои, титульный бой, 09 июля :

Букмекерские конторы на бой Эури Седено (Дом) — Уильям Таунсел (США) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 1.044 и 11.2.

История личных встреч

Эури Седено (Дом) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Эури Седено (Дом) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Эури Седено (Дом) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Эури Седено (Дом) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Эури Седено (Дом) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Эури Седено (Дом) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Эури Седено (Дом) может и не устоять на ногах.

Несмотря на то, что Уильям Таунсел (США) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Уильям Таунсел (США) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Уильям Таунсел (США) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Уильям Таунсел (США) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Уильям Таунсел (США) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Несмотря на то, что Эури Седено (Дом) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Эури Седено (Дом) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Эури Седено (Дом) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Эури Седено (Дом) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Эури Седено (Дом) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В данной весовой категории Уильям Таунсел (США) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Уильям Таунсел (США) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Уильям Таунсел (США) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Уильям Таунсел (США) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Уильям Таунсел (США) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Эури Седено (Дом) – Уильям Таунсел (США) 09.07.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Эури Седено (Дом) и Уильям Таунсел (США) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Эури Седено (Дом) и Уильям Таунсел (США). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Эури Седено (Дом) и Уильям Таунсел (США) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Эури Седено (Дом) и Уильям Таунсел (США) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Эури Седено (Дом) сейчас находится на пике формы, так что Уильям Таунсел (США) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Эури Седено (Дом).

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Эури Седено (Дом) и Уильям Таунсел (США), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Уильям Таунсел (США) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Эури Седено (Дом)

На самом деле Эури Седено (Дом) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Эури Седено (Дом) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Эури Седено (Дом) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Эури Седено (Дом) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Эури Седено (Дом) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Уильям Таунсел (США)

Последний раз Уильям Таунсел (США) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Уильям Таунсел (США) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Уильям Таунсел (США) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Уильям Таунсел (США) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Уильям Таунсел (США)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Уильям Таунсел (США) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Эури Седено (Дом) — Уильям Таунсел (США). Прогноз и ставки на матч. Бои 09 июля

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Эури Седено (Дом) — Уильям Таунсел (США) собираются ставить на то, что сильнее будет Эури Седено (Дом), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Эури Седено (Дом) — Уильям Таунсел (США) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Эури Седено (Дом) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

http://evolvegame.ru/cat1-688106-prognoz-na-match-ural-snipers-ural-warriors-07-07-23/

http://rockaluga.ru/cat2-871922-granit-4×4-himik-4×4-prognoz-specialista-07-07-23/