Прогноз на бой Майкл Альжарудж (Фра) — Кенан Джафарли (Азе) 07-го июля 2023 года

«Майкл Альжарудж (Фра)» – «Кенан Джафарли (Азе)». 07.07.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Майкл Альжарудж (Фра) — Кенан Джафарли (Азе) на 07 июля, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Майкл Альжарудж (Фра) и Кенан Джафарли (Азе) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 21:30.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Майкл Альжарудж (Фра) — Кенан Джафарли (Азе) пройдет 07 июля, и можно не сомневаться, что в 21:30 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Майкл Альжарудж (Фра) имеет две победы нокаутом, а Кенан Джафарли (Азе) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Майкл Альжарудж (Фра) — Кенан Джафарли (Азе):

победа Майкл Альжарудж (Фра) – 1.346, ничья – 55, победа Кенан Джафарли (Азе) – 3.225

Прогноз на матч Майкл Альжарудж (Фра) – Кенан Джафарли (Азе) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 07 июля :

Из-за того, что все ставят на то, что Майкл Альжарудж (Фра) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 1.346. А котировка на то, что Кенан Джафарли (Азе) будет сильнее повысилась до 3.225.

История личных встреч

На профессиональном ринге Майкл Альжарудж (Фра) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Майкл Альжарудж (Фра) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Майкл Альжарудж (Фра) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Майкл Альжарудж (Фра) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Майкл Альжарудж (Фра) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Как показывает статистика, Кенан Джафарли (Азе) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Кенан Джафарли (Азе) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Кенан Джафарли (Азе) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Кенан Джафарли (Азе) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Кенан Джафарли (Азе) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В свои 27 лет Майкл Альжарудж (Фра) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Майкл Альжарудж (Фра) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Майкл Альжарудж (Фра) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Майкл Альжарудж (Фра) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Майкл Альжарудж (Фра) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Майкл Альжарудж (Фра) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Несмотря на то, что Кенан Джафарли (Азе) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Кенан Джафарли (Азе) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Кенан Джафарли (Азе) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Кенан Джафарли (Азе) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Кенан Джафарли (Азе) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Кенан Джафарли (Азе) должен задуматься о своей обороне.

Майкл Альжарудж (Фра) – Кенан Джафарли (Азе) 07.07.23

Появление на ринге таких бойцов, как Майкл Альжарудж (Фра) и Кенан Джафарли (Азе) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Майкл Альжарудж (Фра) и Кенан Джафарли (Азе). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Майкл Альжарудж (Фра) и Кенан Джафарли (Азе). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Майкл Альжарудж (Фра) и Кенан Джафарли (Азе) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Майкл Альжарудж (Фра) и Кенан Джафарли (Азе) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Майкл Альжарудж (Фра) и Кенан Джафарли (Азе), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Майкл Альжарудж (Фра) выиграет с помощью нокаута.

Титульный бой Майкл Альжарудж (Фра) — Кенан Джафарли (Азе) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Кенан Джафарли (Азе) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Майкл Альжарудж (Фра)

Хотя Майкл Альжарудж (Фра) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Майкл Альжарудж (Фра) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Майкл Альжарудж (Фра) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Майкл Альжарудж (Фра) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Майкл Альжарудж (Фра) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Кенан Джафарли (Азе)

Никаких высот Кенан Джафарли (Азе) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Кенан Джафарли (Азе) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Кенан Джафарли (Азе) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Кенан Джафарли (Азе) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Майкл Альжарудж (Фра) — Кенан Джафарли (Азе). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 07 июля

На титульный бой Майкл Альжарудж (Фра) — Кенан Джафарли (Азе) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

Так как Майкл Альжарудж (Фра) и Кенан Джафарли (Азе) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

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