Гонзало Буено — Гонзало Виллануэва: соперники не будут долго запрягать

Прогноз Гонзало Буено — Гонзало Виллануэва (11-го февраля), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Гонзало Буено — Гонзало Виллануэва 11-го февраля 2020 года

11-го февраля 2020 года в 19:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Гонзало Буено , а противостоять в этом поединке будет Гонзало Виллануэва.



11-го февраля 2020 года в линии букмекерских контор можно найти множество теннисных матчей, но для ставки лучше всего подходит поединок Гонзало Буено — Гонзало Виллануэва. На него будут приниматься букмекерами предматчевые ставки вплоть до 19:30 по МСК. В этом сезоне между оппонентами еще не было личных встреч, а в прошлом прошло сразу две. В них Гонзало Буено и Гонзало Виллануэва одержали по одной победе, причем каждый раз на корте была упорная борьба, так что выигрыш получался с минимальным преимуществом.



Гонзало Буено — Гонзало Виллануэва. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Гонзало Буено имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 11-го февраля 2020 года нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Гонзало Виллануэва. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 19:30. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Гонзало Буено имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Гонзало Буено

В этом сезоне Гонзало Буено показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Гонзало Буено играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Гонзало Буено умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Гонзало Буено и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Гонзало Буено будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Гонзало Буено чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Гонзало Виллануэва

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Гонзало Виллануэва имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Гонзало Виллануэва демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Гонзало Виллануэва не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Гонзало Виллануэва не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

«Гонзало Буено» — «Гонзало Виллануэва»: прогноз автора

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Прогноз и ставка на матч Гонзало Буено — Гонзало Виллануэва 11-го февраля 2020 года

Гонзало Буено

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Гонзало Буено, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Гонзало Буено уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Гонзало Буено старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Гонзало Буено, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Гонзало Буено не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Гонзало Буено все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Гонзало Буено точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Гонзало Виллануэва

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Гонзало Виллануэва все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Гонзало Виллануэва сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Гонзало Виллануэва все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Гонзало Виллануэва предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Гонзало Буено — Гонзало Виллануэва Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Гонзало Буено и Гонзало Виллануэва. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Гонзало Буено и Гонзало Виллануэва встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Гонзало Буено и Гонзало Виллануэва довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Гонзало Буено и Гонзало Виллануэва подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Гонзало Буено — Гонзало Виллануэва: соперники не будут долго запрягать

Гонзало Буено и Гонзало Виллануэва которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Гонзало Буено имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Гонзало Виллануэва хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Гонзало Буено. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Гонзало Виллануэва умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Гонзало Буено довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Гонзало Виллануэва вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Гонзало Буено.

СЕГОДНЯ МАТЧ Гонзало Буено — Гонзало Виллануэва. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Гонзало Буено и Гонзало Виллануэва сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Гонзало Буено, и Гонзало Виллануэва будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat0-240725-alehandro-gomes-nikolas-barrentos-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-11-02-20/