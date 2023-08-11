Прогноз на бой Биберт Туменов (Рос) — Лэнс Палмер (США) 11 августа

«Биберт Туменов (Рос)» – «Лэнс Палмер (США)». 11.08.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Биберт Туменов (Рос) проведет 11 августа, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Лэнс Палмер (США). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 22:30 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Стало известно, что именно 11 августа пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Биберт Туменов (Рос) — Лэнс Палмер (США). По Москве начало данного поединка будет в 22:30, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Биберт Туменов (Рос) — Лэнс Палмер (США):

победа Биберт Туменов (Рос) – 0, ничья – 0, победа Лэнс Палмер (США) – 0

Прогноз на матч Биберт Туменов (Рос) – Лэнс Палмер (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 11 августа :

Из-за того, что все ставят на то, что Биберт Туменов (Рос) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Лэнс Палмер (США) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

На данный момент Биберт Туменов (Рос) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Биберт Туменов (Рос) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Биберт Туменов (Рос) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Биберт Туменов (Рос) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Несмотря на то, что Лэнс Палмер (США) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Лэнс Палмер (США) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Лэнс Палмер (США) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Лэнс Палмер (США) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Лэнс Палмер (США) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Биберт Туменов (Рос) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Биберт Туменов (Рос) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Биберт Туменов (Рос) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Биберт Туменов (Рос) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Биберт Туменов (Рос) валится с ног. К тому же, Биберт Туменов (Рос) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Биберт Туменов (Рос) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В данной весовой категории Лэнс Палмер (США) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Лэнс Палмер (США) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Лэнс Палмер (США) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Лэнс Палмер (США) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Лэнс Палмер (США) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Биберт Туменов (Рос) – Лэнс Палмер (США) 11.08.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Биберт Туменов (Рос) и Лэнс Палмер (США). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Биберт Туменов (Рос) и Лэнс Палмер (США). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Биберт Туменов (Рос) и Лэнс Палмер (США) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Биберт Туменов (Рос) и Лэнс Палмер (США) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Биберт Туменов (Рос) и Лэнс Палмер (США), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Биберт Туменов (Рос) выиграет с помощью нокаута.

На чемпионский бой Биберт Туменов (Рос) — Лэнс Палмер (США) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Лэнс Палмер (США), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Биберт Туменов (Рос)

В своей профессиональной карьере Биберт Туменов (Рос) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Биберт Туменов (Рос) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Биберт Туменов (Рос) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Биберт Туменов (Рос) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Биберт Туменов (Рос) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Лэнс Палмер (США)

В своей карьере Лэнс Палмер (США) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Лэнс Палмер (США) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Лэнс Палмер (США) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Лэнс Палмер (США) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Биберт Туменов (Рос) — Лэнс Палмер (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 11 августа

Вряд ли Биберт Туменов (Рос) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Лэнс Палмер (США), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Биберт Туменов (Рос) — Лэнс Палмер (США) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Биберт Туменов (Рос) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.