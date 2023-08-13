Прогноз на бой Гэри Антуан Расселл (США) — Кент Круз (США) 13 августа

«Гэри Антуан Расселл (США)» – «Кент Круз (США)». 13.08.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Гэри Антуан Расселл (США) проведет 13-го августа 2023 года, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Кент Круз (США). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 03:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

До 13-го августа 2023 года осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Гэри Антуан Расселл (США) — Кент Круз (США). Это будет продолжаться вплоть до 03:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Гэри Антуан Расселл (США) — Кент Круз (США):

победа Гэри Антуан Расселл (США) – 0, ничья – 0, победа Кент Круз (США) – 0

Прогноз на матч Гэри Антуан Расселл (США) – Кент Круз (США) Бои, титульный бой, 13-го августа 2023 года :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Гэри Антуан Расселл (США) не очень выгодно, а вот Кент Круз (США) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Гэри Антуан Расселл (США) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Гэри Антуан Расселл (США) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Гэри Антуан Расселл (США) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Гэри Антуан Расселл (США) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Гэри Антуан Расселл (США) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Гэри Антуан Расселл (США) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Свой пик формы Кент Круз (США) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Кент Круз (США) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Кент Круз (США) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Кент Круз (США) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Кент Круз (США) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В свои 27 лет Гэри Антуан Расселл (США) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Гэри Антуан Расселл (США) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Гэри Антуан Расселл (США) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Гэри Антуан Расселл (США) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Гэри Антуан Расселл (США) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Гэри Антуан Расселл (США) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В своей карьере Кент Круз (США) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Кент Круз (США) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Кент Круз (США) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Кент Круз (США) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Гэри Антуан Расселл (США) – Кент Круз (США) 13.08.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Гэри Антуан Расселл (США) и Кент Круз (США). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Гэри Антуан Расселл (США) и Кент Круз (США). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Гэри Антуан Расселл (США) и Кент Круз (США) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Гэри Антуан Расселл (США) и Кент Круз (США) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Гэри Антуан Расселл (США) легко справится с таким соперником, как Кент Круз (США). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

Титульный бой Гэри Антуан Расселл (США) — Кент Круз (США) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Кент Круз (США) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Гэри Антуан Расселл (США)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Гэри Антуан Расселл (США) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Гэри Антуан Расселл (США) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Гэри Антуан Расселл (США) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Гэри Антуан Расселл (США) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Кент Круз (США)

Последний раз Кент Круз (США) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Кент Круз (США) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Кент Круз (США) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Кент Круз (США) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Кент Круз (США)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Кент Круз (США) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Гэри Антуан Расселл (США) — Кент Круз (США). Прогноз и ставки на матч. Бои 13-го августа 2023 года

Никто не сомневается, что Гэри Антуан Расселл (США) намного сильнее, чем Кент Круз (США), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Гэри Антуан Расселл (США) — Кент Круз (США) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Гэри Антуан Расселл (США) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.