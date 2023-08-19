Прогноз Лагомар — Олвивол Мундиял (19.08.2023), ставки и коэффициенты

Лагомар — Олвивол Мундиял. Прогноз, ставки на матч. Чемпионат Уругвая (19.08.23)

19 августа в 03:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Уругвая, в котором на своей площадке местный клуб Лагомар примет соперника по национальному первенству Олвивол Мундиял.



На этой неделе самым важным баскетбольным матчем станет противостояние клубов Лагомар и Олвивол Мундиял. Оно пройдет 19 августа, так что можно не сомневаться, что в 03:30 по Москве все поклонники данной игры будут внимательно следить за поединком. Очень редко бывает, чтобы в противостоянии данных команд была победа с большим отрывом, ведь зачастую все решают несколько очков.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Лагомар — Олвивол Мундиял:

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Лагомар возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Олвивол Мундиял. Данный поединок будет сыгран 19 августа, а по московскому времени его начало состоится в 03:30. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Олвивол Мундиял лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Лагомар

В прошлом туре прервалась победная серия баскетбольного клуба Лагомар, длившаяся двенадцать туров. На турнирном положении это никак не отразилось, так что хозяева продолжают находиться на втором месте в чемпионате. Лагомар отличается сильной игрой при родных болельщиках, так что вряд ли команда допустит уже второе поражение подряд. Хозяева лучше всех в этом сезоне играют в нападении, регулярно набирая за матч не менее ста очков. Защита у баскетбольного клуба Лагомар также надежная, ведь если и были у команды поражения, то лишь в одном случае разница превысила восемь очков. Один из ключевых баскетболистов дисквалифицирован, а также на долгий срок выбыл из строя разыгрывающий защитник, так что главному тренеру придется по-другому строить игру своей команды. Хорошо хоть, что у хозяев в запасе имеется достаточное количество игроков.



Олвивол Мундиял

В составе баскетбольного клуба Олвивол Мундиял нет качественных защитников, но талантливых игроков хватает, так что практически в каждом своем матче команда набирает более ста очков. Но, так как свое кольцо гости защищают плохо, то и пропускают они не меньше, а то и намного больше. Из-за такой открытой и слишком атакующей игры баскетбольный клуб Олвивол Мундиял не может добиться хороших результатов и в чемпионате идет среди аутсайдеров, сохранив только теоретические шансы на плей-офф. Последние матчи команда сыграла не лучшим образом, одержав в последних десяти встречах только три победы, и все они были дома, так что на выезде Олвивол Мундиял уже давно не выигрывает. Главный тренер не поменяет свою тактику, а значит, в данном поединке гости снова будут только атаковать, ведь лишь это они умеют делать. Один из защитников не сможет сыграть из-за дисквалификации.

Прогноз на матч Лагомар — Олвивол Мундиял

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Лагомар — Олвивол Мундиял, запланированного на 19 августа. На площадке игроки обеих команд появятся в 03:30 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Лагомар и Олвивол Мундиял предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Лагомар.



Прогноз и ставка на матч Лагомар — Олвивол Мундиял 19 августа

Лагомар

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Лагомар наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Лагомар сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Лагомар всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Лагомар бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Олвивол Мундиял

Два года назад баскетбольный клуб Олвивол Мундиял доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Олвивол Мундиял играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Лагомар — Олвивол Мундиял Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 19 августа, и в его рамках состоится поединок Лагомар — Олвивол Мундиял. За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 03:30 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Лагомар — Олвивол Мундиял: хозяева докажут превосходство над соперником

В этом сезоне у баскетбольного клуба Лагомар подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Лагомар и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Лагомар еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Лагомар сыграет в конкретном матче.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Олвивол Мундиял полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Олвивол Мундиял может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Олвивол Мундиял выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

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Болельщики баскетбольного клуба Лагомар уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Лагомар пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Лагомар составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Олвивол Мундиял не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Олвивол Мундиял уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Олвивол Мундиял очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.