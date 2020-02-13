Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс — Чикаго Стэйт Коугарс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (14.02.20)

Прогноз Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс — Чикаго Стэйт Коугарс (14-го февраля), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс — Чикаго Стэйт Коугарс 14-го февраля 2020 года

14-го февраля 2020 года в 06:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс примет соперника по национальному первенству Чикаго Стэйт Коугарс.



Букмекерские конторы обновили свою линию, а для любителей баскетбола будет интересен поединок Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс – Чикаго Стэйт Коугарс, запланированный на 14-го февраля 2020 года. Баскетболисты появятся на площадке в 06:00 по МСК. Так как в этом сезоне оба матча выиграл баскетбольный клуб Чикаго Стэйт Коугарс, то болельщики хозяев надеются, что их команда хотя бы дома постарается порадовать победой.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс — Чикаго Стэйт Коугарс:

В 06:00 по московскому времени поклонники баскетбола постараются посмотреть прямую трансляцию поединка Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс — Чикаго Стэйт Коугарс. Матч назначен на 14-го февраля 2020 года, так что сейчас баскетболисты упорно тренируются, так как результат игры имеет очень большое значение. Данная встреча для команд будет первой в этом сезоне, а в прошлом было четыре очных поединка, в которых каждый клуб одержал по две домашние победы.

Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс

Можно смело говорить, что сейчас баскетбольный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс переживает очередной кризис, так как удалось одержать лишь две победы в последних восьми встречах. А так как в последнем туре команда вообще проиграла аутсайдеру с разницей в двенадцать очков, то главному тренеру необходимо что-то срочно менять, пока руководство не поменяло его самого. Зону плей-офф хозяева покинули в прошлом туре, так что нужно срочно туда возвращаться, а нынешняя игра баскетбольного клуба Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс больше располагает к тому, что команда будет лишь отдаляться от восьмой строчки. В обороне хозяев нет слаженных действий, ведь не раз уже возникали ситуации, когда все игроки убегали на чужую половину и забывали о защите собственного кольца. В родных стенах Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс еще показывает какую-то стабильность, а на выезде действует полностью расхлябанная команда.



Чикаго Стэйт Коугарс

Небольшой перерыв в турнире пошел баскетбольному клубу Чикаго Стэйт Коугарс на пользу, ведь все три поединка после него команда выиграла. Но, две победы гости одержали в овертайме, а во всех трех встречах результативность зашкаливала. Даже в победных поединках баскетбольный клуб Чикаго Стэйт Коугарс пропускал более 115 очков, что говорит о слабых действиях в обороне. Причина очевидна, ведь травмирован один из основных защитников, а никто остальной в команде не способен полноценно заменить данную позицию. Так что, гости выигрывают за счет хорошего нападения, но такое получалось еще и благодаря тому, что все матчи были со середняками чемпионата. С лидерами так может не получиться, а ведь проигрывать команде нельзя, ведь хоть баскетбольный клуб Чикаго Стэйт Коугарс и пребывает в зоне плей-офф, но в любой момент может оттуда вылететь. Кроме травмы защитника, у гостей более нет кадровых потерь.

Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс — Чикаго Стэйт Коугарс. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Главный тренер баскетбольного клуба Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс пообещал, что 14-го февраля 2020 года его подопечные выложатся по максимуму в домашнем матче, чтобы в 06:00 по Москве порадовать зрителей победой. Но, сделать это будет не так просто, ведь противостоять придется баскетбольному клубу Чикаго Стэйт Коугарс. Хозяева имеют не самую лучшую статистику встреч с данным соперником, так как сумели выиграть лишь дважды в последних десяти очных поединках.



Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс — Чикаго Стэйт Коугарс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (14.02.20)

Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Чикаго Стэйт Коугарс

В прошлом месяце баскетбольный клуб Чикаго Стэйт Коугарс играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Чикаго Стэйт Коугарс надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс — Чикаго Стэйт Коугарс Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс — Чикаго Стэйт Коугарс пройдет 14-го февраля 2020 года, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 06:00 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс — Чикаго Стэйт Коугарс: команды сделают акцент на атаку

В этом сезоне баскетбольный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Чикаго Стэйт Коугарс полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Чикаго Стэйт Коугарс может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Чикаго Стэйт Коугарс выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс — Чикаго Стэйт Коугарс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

В последнее время баскетбольный клуб Чикаго Стэйт Коугарс испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Чикаго Стэйт Коугарс хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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