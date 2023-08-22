Катинка Фон Дайчманн — Инес Иббу: соперники не будут долго запрягать

Прогноз Катинка Фон Дайчманн — Инес Иббу (22.08.2023), ставки и коэффициенты

Катинка Фон Дайчманн — Инес Иббу (22-го августа), ставки и коэффициенты

22-го августа в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Катинка Фон Дайчманн , а противостоять в этом поединке будет Инес Иббу.



Теннисное противостояние Катинка Фон Дайчманн — Инес Иббу пройдет 22-го августа, благодаря чему у спортсменов еще хватает времени на подготовку к игре. Поклонники данного вида спорта смогут увидеть матч в 11:00 по московскому времени. Хотя Катинка Фон Дайчманн и Инес Иббу уже не первый год проводят в большом теннисе, между ними была ранее лишь одна встреча, которая состоялась еще семь лет назад. В ней было пять сетов, а по итогам матча победу праздновала будущая первая ракетка мира Инес Иббу.



Катинка Фон Дайчманн — Инес Иббу. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 22-го августа, ведь именно в этот день на корте встречаются Катинка Фон Дайчманн и Инес Иббу. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 11:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Катинка Фон Дайчманн имеет на своем счету три победы, Инес Иббу может похвастаться четырьмя.

Катинка Фон Дайчманн

В этом сезоне Катинка Фон Дайчманн имеет в своем активе уже большое количество сыгранных матчей, что однозначно говорит о том, что двенадцатая ракетка мира имеет хорошую форму, так как была возможность ее наиграть. Конечно, несмотря на великолепные результаты на предыдущих турнирах, на них не стоит обращать особое внимание, ведь на тех Челленджерах были оппоненты совершенно другого уровня, с которыми можно было легко брать досрочные победы. А так как этот турнир намного престижнее и здесь собрались лучшие ракетки мира, то и проявить себя не так просто. Катинка Фон Дайчманн может радоваться тому, что удалось преодолеть уже четыре этапа, но в последней встрече была очень тяжелая игра, так как первый сет был полностью провален, так что пришлось играть намного осторожнее. Катинка Фон Дайчманн еще имеет сложность с адаптацией к корту, так как ранее почти все сыгранные матчи проходили на другом покрытии.



Инес Иббу

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Инес Иббу на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Инес Иббу демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Инес Иббу имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Инес Иббу намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Инес Иббу не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Инес Иббу будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Инес Иббу и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Инес Иббу умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

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Прогноз и ставка на матч Катинка Фон Дайчманн — Инес Иббу 22-го августа

Катинка Фон Дайчманн

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Катинка Фон Дайчманн выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Катинка Фон Дайчманн всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Катинка Фон Дайчманн уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Катинка Фон Дайчманн занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Катинка Фон Дайчманн больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Катинка Фон Дайчманн имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Инес Иббу

Выступать в зале Инес Иббу не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Инес Иббу старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Инес Иббу принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Инес Иббу демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Инес Иббу даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Инес Иббу хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Катинка Фон Дайчманн — Инес Иббу Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Катинка Фон Дайчманн и Инес Иббу начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Катинка Фон Дайчманн и Инес Иббу показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Катинка Фон Дайчманн и Инес Иббу провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Катинка Фон Дайчманн и Инес Иббу действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Катинка Фон Дайчманн — Инес Иббу: соперники не будут долго запрягать

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Катинка Фон Дайчманн и Инес Иббу, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Катинка Фон Дайчманн сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Инес Иббу имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Катинка Фон Дайчманн – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Катинка Фон Дайчманн и Инес Иббу на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Катинка Фон Дайчманн — Инес Иббу. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Катинка Фон Дайчманн и Инес Иббу букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Катинка Фон Дайчманн и Инес Иббу проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.