Прогноз Норьега Солис/Хадсон — Рамирес/Сересо (23.08.2023), ставки и коэффициенты

Норьега Солис/Хадсон — Рамирес/Сересо. Прогноз, ставки на матч. ITF (23.08.23)

23 августа в 20:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Норьега Солис/Хадсон , а противостоять в этом поединке будет Рамирес/Сересо.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Норьега Солис/Хадсон — Рамирес/Сересо, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 23 августа, а его начало по МСК будет в 20:00. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Норьега Солис/Хадсон. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



Норьега Солис/Хадсон — Рамирес/Сересо. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Норьега Солис/Хадсон имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 23 августа нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Рамирес/Сересо. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 20:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Норьега Солис/Хадсон имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Норьега Солис/Хадсон

По непонятным причинам Норьега Солис/Хадсон в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Норьега Солис/Хадсон теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Норьега Солис/Хадсон занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Норьега Солис/Хадсон играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Норьега Солис/Хадсон имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Рамирес/Сересо

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Рамирес/Сересо имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Рамирес/Сересо демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Рамирес/Сересо не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Рамирес/Сересо не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

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Норьега Солис/Хадсон — Рамирес/Сересо (23 августа), ставки и коэффициенты

Норьега Солис/Хадсон

К данному турниру Норьега Солис/Хадсон подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Норьега Солис/Хадсон находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Норьега Солис/Хадсон не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Норьега Солис/Хадсон старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Норьега Солис/Хадсон демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Рамирес/Сересо

Выступать в зале Рамирес/Сересо не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Рамирес/Сересо старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Рамирес/Сересо принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Рамирес/Сересо демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Рамирес/Сересо даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Рамирес/Сересо хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Норьега Солис/Хадсон — Рамирес/Сересо Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Норьега Солис/Хадсон и Рамирес/Сересо начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Норьега Солис/Хадсон и Рамирес/Сересо показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Норьега Солис/Хадсон и Рамирес/Сересо провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Норьега Солис/Хадсон и Рамирес/Сересо действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Норьега Солис/Хадсон — Рамирес/Сересо: кто пройдет в следующий раунд?

Судя по количеству финалов и титулов, которые Норьега Солис/Хадсон имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Норьега Солис/Хадсон и Рамирес/Сересо отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Рамирес/Сересо в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Норьега Солис/Хадсон превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Рамирес/Сересо сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Норьега Солис/Хадсон гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Норьега Солис/Хадсон — Рамирес/Сересо. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Норьега Солис/Хадсон и Рамирес/Сересо, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.