Прогноз на бой Мартин Джуарян (Рос) — Асрор Акпарходжаев (Рос) 26-го августа 2023 года

«Мартин Джуарян (Рос)» – «Асрор Акпарходжаев (Рос)». 26.08.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Мартин Джуарян (Рос) проведет 26-го августа, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Асрор Акпарходжаев (Рос). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 18:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Мартин Джуарян (Рос) — Асрор Акпарходжаев (Рос) пройдет 26-го августа, и можно не сомневаться, что в 18:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Мартин Джуарян (Рос) имеет две победы нокаутом, а Асрор Акпарходжаев (Рос) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Мартин Джуарян (Рос) — Асрор Акпарходжаев (Рос):

победа Мартин Джуарян (Рос) – 1.57, ничья – 7, победа Асрор Акпарходжаев (Рос) – 3.375

Прогноз на матч Мартин Джуарян (Рос) – Асрор Акпарходжаев (Рос) Бои, титульный бой, 26-го августа :

Ставки по коэффициенту 1.57 окажутся выигрышными, если Мартин Джуарян (Рос) станет победителем боя. Если выиграет Асрор Акпарходжаев (Рос), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 3.375.

История личных встреч

В профессиональной карьере Мартин Джуарян (Рос) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Мартин Джуарян (Рос) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Мартин Джуарян (Рос) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Мартин Джуарян (Рос) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Мартин Джуарян (Рос) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Мартин Джуарян (Рос) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Как показывает статистика, Асрор Акпарходжаев (Рос) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Асрор Акпарходжаев (Рос) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Асрор Акпарходжаев (Рос) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Асрор Акпарходжаев (Рос) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Асрор Акпарходжаев (Рос) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Несмотря на то, что Мартин Джуарян (Рос) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Мартин Джуарян (Рос) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Мартин Джуарян (Рос) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Мартин Джуарян (Рос) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Мартин Джуарян (Рос) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В этом году Асрор Акпарходжаев (Рос) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Асрор Акпарходжаев (Рос) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Асрор Акпарходжаев (Рос) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Асрор Акпарходжаев (Рос) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Асрор Акпарходжаев (Рос) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Асрор Акпарходжаев (Рос) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Асрор Акпарходжаев (Рос) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Мартин Джуарян (Рос) – Асрор Акпарходжаев (Рос) 26.08.23

Появление на ринге таких бойцов, как Мартин Джуарян (Рос) и Асрор Акпарходжаев (Рос) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Мартин Джуарян (Рос) и Асрор Акпарходжаев (Рос). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Мартин Джуарян (Рос) и Асрор Акпарходжаев (Рос). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Мартин Джуарян (Рос) и Асрор Акпарходжаев (Рос) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Мартин Джуарян (Рос) и Асрор Акпарходжаев (Рос) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Мартин Джуарян (Рос) легко справится с таким соперником, как Асрор Акпарходжаев (Рос). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

На чемпионский бой Мартин Джуарян (Рос) — Асрор Акпарходжаев (Рос) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Асрор Акпарходжаев (Рос), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Мартин Джуарян (Рос)

На самом деле Мартин Джуарян (Рос) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Мартин Джуарян (Рос) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Мартин Джуарян (Рос) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Мартин Джуарян (Рос) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Мартин Джуарян (Рос) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Асрор Акпарходжаев (Рос)

Последний раз Асрор Акпарходжаев (Рос) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Асрор Акпарходжаев (Рос) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Асрор Акпарходжаев (Рос) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Асрор Акпарходжаев (Рос) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Асрор Акпарходжаев (Рос)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Асрор Акпарходжаев (Рос) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Мартин Джуарян (Рос) — Асрор Акпарходжаев (Рос). Прогноз и ставки на матч. Бои 26-го августа

В настоящее время Мартин Джуарян (Рос) и Асрор Акпарходжаев (Рос) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Мартин Джуарян (Рос) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Мартин Джуарян (Рос) и Асрор Акпарходжаев (Рос), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Мартин Джуарян (Рос) выиграет бой.