Прогноз Нью-Орлеан Пеликанс (DUCA) — Мемфис Гриззлис (LaloSalamanca) (27-го августа 2023 года), ставки и коэффициенты

Нью-Орлеан Пеликанс (DUCA) — Мемфис Гриззлис (LaloSalamanca). Прогноз, ставки на матч. NBA (27.08.23)

27-го августа в 00:20 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (DUCA) примет соперника по национальному первенству Мемфис Гриззлис (LaloSalamanca).



Можно не сомневаться, что баскетбольная встреча Нью-Орлеан Пеликанс (DUCA) – Мемфис Гриззлис (LaloSalamanca) вызовет такой большой интерес у зрителей, что в 00:20 по МСК ее смотреть будут все поклонники этого вида спорта. Поединок состоится 27-го августа и откроет очередной тур чемпионата. Более полугода командам не приходилось встречаться на одной арене, а за такой небольшой срок в клубах много что изменилось. Что касается последней игры, то в ней со счетом 94-92 выиграл БК Мемфис Гриззлис (LaloSalamanca).



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Нью-Орлеан Пеликанс (DUCA) — Мемфис Гриззлис (LaloSalamanca):

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (DUCA) проводит на своей площадке, и 27-го августа хозяевам предстоит матч против игроков клуба Мемфис Гриззлис (LaloSalamanca). В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 00:20 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Нью-Орлеан Пеликанс (DUCA), а один раз сильнее были игроки БК Мемфис Гриззлис (LaloSalamanca).

Нью-Орлеан Пеликанс (DUCA)

На этот матч баскетболисты клуба Нью-Орлеан Пеликанс (DUCA) выйдут в отличном настроении, ведь они сейчас выдают серию из четырех побед, причем в последних десяти матчах выигрышных было девять. Хозяева отличаются очень надежной обороной, так как в этих десяти турах они лишь однажды позволили сопернику набрать более сотни очков. Баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (DUCA) лидирует в чемпионате, одержав в сезоне уже 34 победы, при всего десяти поражениях. Причем, на своем поле команда проиграла только три раза. Нападение у хозяев также хорошее, ведь редко бывают такие поединки, в которых баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (DUCA) не может набрать больше сотни очков. Серьезных кадровых потерь у команды сейчас нет, ведь в лазарете хоть и есть баскетболисты, но они в этом сезоне не играют важной роли.



Мемфис Гриззлис (LaloSalamanca)

Уже три недели баскетбольный клуб Мемфис Гриззлис (LaloSalamanca) выступает без своего лидера, получившего серьезное повреждение плеча и выбывшего на длительный срок. Но, даже без данного баскетболиста команда показывает хорошую игру. В каждом матче гости демонстрируют сыгранность и взаимовыручку между игроками, так что баскетболистам клуба Мемфис Гриззлис (LaloSalamanca) удается ликвидировать большую часть контратак соперников. В турнирной таблице гости находятся на пятом месте и путевку в плей-офф команда обеспечила себе уже досрочно. За последние восемь встреч баскетбольный клуб Мемфис Гриззлис (LaloSalamanca) одержал шесть побед и только два раза проиграл, причем, оба поражения были как раз на выезде. В гостях команда намного хуже реализовывает свои моменты, ведь игроки ощущают отсутствие поддержки болельщиков, ведь в каждом домашнем матче видно, как баскетболисты сильно мотивированы и готовы на полную выложиться на площадке.

Прогноз на матч

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Нью-Орлеан Пеликанс (DUCA) — Мемфис Гриззлис (LaloSalamanca), несмотря на то, что он должен пройти только 27-го августа. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 00:20 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (DUCA) одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Прогноз и ставка на матч Нью-Орлеан Пеликанс (DUCA) — Мемфис Гриззлис (LaloSalamanca) 27-го августа

Нью-Орлеан Пеликанс (DUCA)

В последние годы Нью-Орлеан Пеликанс (DUCA) является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Нью-Орлеан Пеликанс (DUCA) еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Мемфис Гриззлис (LaloSalamanca)

В прошлом месяце баскетбольный клуб Мемфис Гриззлис (LaloSalamanca) играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Мемфис Гриззлис (LaloSalamanca) надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Нью-Орлеан Пеликанс (DUCA) — Мемфис Гриззлис (LaloSalamanca) Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Нью-Орлеан Пеликанс (DUCA) — Мемфис Гриззлис (LaloSalamanca), который должен пройти 27-го августа в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 00:20 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (DUCA) в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Нью-Орлеан Пеликанс (DUCA) — Мемфис Гриззлис (LaloSalamanca): снова ждем результативной игры

В этом сезоне баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (DUCA) играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (DUCA) уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Нью-Орлеан Пеликанс (DUCA) хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Мемфис Гриззлис (LaloSalamanca) входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Мемфис Гриззлис (LaloSalamanca) не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Нью-Орлеан Пеликанс (DUCA) — Мемфис Гриззлис (LaloSalamanca). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (DUCA) был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (DUCA) вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Нью-Орлеан Пеликанс (DUCA) практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Мемфис Гриззлис (LaloSalamanca) показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Мемфис Гриззлис (LaloSalamanca) получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Мемфис Гриззлис (LaloSalamanca) сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.