Прогноз на бой Сансири Пэт Пор.Тор.Ор (Таи) — Синидзи Судзуки (Япо) 01-го сентября 2023 года

«Сансири Пэт Пор.Тор.Ор (Таи)» – «Синидзи Судзуки (Япо)». 01.09.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 01-го сентября букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Сансири Пэт Пор.Тор.Ор (Таи) — Синидзи Судзуки (Япо). На ринге его участники появятся в 16:45 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Сансири Пэт Пор.Тор.Ор (Таи) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Сейчас Сансири Пэт Пор.Тор.Ор (Таи) обладает несколькими чемпионскими титулами и 01-го сентября предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Синидзи Судзуки (Япо), так что вряд ли в 16:45 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Сансири Пэт Пор.Тор.Ор (Таи) — Синидзи Судзуки (Япо):

победа Сансири Пэт Пор.Тор.Ор (Таи) – 0, ничья – 0, победа Синидзи Судзуки (Япо) – 0

Прогноз на матч Сансири Пэт Пор.Тор.Ор (Таи) – Синидзи Судзуки (Япо) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 01-го сентября :

Так как Сансири Пэт Пор.Тор.Ор (Таи) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Синидзи Судзуки (Япо) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

В свои 32 года Сансири Пэт Пор.Тор.Ор (Таи) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Сансири Пэт Пор.Тор.Ор (Таи) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Сансири Пэт Пор.Тор.Ор (Таи) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Сансири Пэт Пор.Тор.Ор (Таи) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Сансири Пэт Пор.Тор.Ор (Таи) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Синидзи Судзуки (Япо) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Синидзи Судзуки (Япо) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Синидзи Судзуки (Япо) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Синидзи Судзуки (Япо) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Синидзи Судзуки (Япо) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Хорошо видно, что перед данным боем Сансири Пэт Пор.Тор.Ор (Таи) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Сансири Пэт Пор.Тор.Ор (Таи) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Сансири Пэт Пор.Тор.Ор (Таи) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Сансири Пэт Пор.Тор.Ор (Таи) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Сансири Пэт Пор.Тор.Ор (Таи) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Сансири Пэт Пор.Тор.Ор (Таи) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Несмотря на то, что Синидзи Судзуки (Япо) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Синидзи Судзуки (Япо) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Синидзи Судзуки (Япо) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Синидзи Судзуки (Япо) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Синидзи Судзуки (Япо) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Синидзи Судзуки (Япо) должен задуматься о своей обороне.

Сансири Пэт Пор.Тор.Ор (Таи) – Синидзи Судзуки (Япо) 01.09.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Сансири Пэт Пор.Тор.Ор (Таи) и Синидзи Судзуки (Япо). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Сансири Пэт Пор.Тор.Ор (Таи) и Синидзи Судзуки (Япо) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Сансири Пэт Пор.Тор.Ор (Таи) и Синидзи Судзуки (Япо), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Сансири Пэт Пор.Тор.Ор (Таи) выиграет бой.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Сансири Пэт Пор.Тор.Ор (Таи) — Синидзи Судзуки (Япо) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Синидзи Судзуки (Япо).

Сансири Пэт Пор.Тор.Ор (Таи)

Свою самую выдающуюся победу Сансири Пэт Пор.Тор.Ор (Таи) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Сансири Пэт Пор.Тор.Ор (Таи) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Сансири Пэт Пор.Тор.Ор (Таи) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Сансири Пэт Пор.Тор.Ор (Таи) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Сансири Пэт Пор.Тор.Ор (Таи) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Синидзи Судзуки (Япо)

Сейчас Синидзи Судзуки (Япо) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Синидзи Судзуки (Япо) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Синидзи Судзуки (Япо) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Синидзи Судзуки (Япо) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Синидзи Судзуки (Япо) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Сансири Пэт Пор.Тор.Ор (Таи) — Синидзи Судзуки (Япо). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 01-го сентября

Спортивные эксперты считают, что Сансири Пэт Пор.Тор.Ор (Таи) сейчас намного сильнее, чем Синидзи Судзуки (Япо), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Сансири Пэт Пор.Тор.Ор (Таи) — Синидзи Судзуки (Япо) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Синидзи Судзуки (Япо) выиграет нокаутом.