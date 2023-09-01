Университет Кампала (жен) — Мирэкл Рэйвенс (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (02.09.23)

Прогноз Университет Кампала (жен) — Мирэкл Рэйвенс (жен) (02-го сентября 2023 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Университет Кампала (жен) — Мирэкл Рэйвенс (жен) 02 сентября

02 сентября в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Уганды, в котором на своей площадке местный клуб Университет Кампала (жен) примет соперника по национальному первенству Мирэкл Рэйвенс (жен).



Главный тренер баскетбольного клуба Университет Кампала (жен) каждый день уделяет упорным тренировкам, ведь 02 сентября хозяевам предстоит у себя дома принимать Мирэкл Рэйвенс (жен). Игра, которая начнется в 14:00 по московскому времени, не обещает быть легкой, так как статистика данного противостояния говорит в пользу гостей. Последний раз хозяевам удавалось выиграть в личной встрече уже три года назад.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Университет Кампала (жен) — Мирэкл Рэйвенс (жен):

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Университет Кампала (жен) возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Мирэкл Рэйвенс (жен). Данный поединок будет сыгран 02 сентября, а по московскому времени его начало состоится в 14:00. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Мирэкл Рэйвенс (жен) лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Университет Кампала (жен)

Сейчас баскетбольный клуб Университет Кампала (жен) снова переживает очередной кризис. После слабого старта сезона был неплохой отрезок, в котором команда одержала тринадцать побед в пятнадцати турах, но сейчас хозяева опять разочаровывают болельщиков, проиграв уже три матча подряд. Такие результаты опустили баскетбольный клуб Университет Кампала (жен) на пятое место, но если хозяева не выйдут из кризиса, то могут опуститься значительно ниже. Если с обороной у команды еще не возникает проблем, то реализация моментов подводит, так как игроки часто не используются практически стопроцентные возможности. Хорошо хоть, что у себя дома Университет Кампала (жен) проигрывает не часто, так как баскетболисты всегда готовы продемонстрировать запредельную мотивацию. В лазарете хозяев находятся центровой и разыгрывающий защитник.



Мирэкл Рэйвенс (жен)

Уже три недели баскетбольный клуб Мирэкл Рэйвенс (жен) выступает без своего лидера, получившего серьезное повреждение плеча и выбывшего на длительный срок. Но, даже без данного баскетболиста команда показывает хорошую игру. В каждом матче гости демонстрируют сыгранность и взаимовыручку между игроками, так что баскетболистам клуба Мирэкл Рэйвенс (жен) удается ликвидировать большую часть контратак соперников. В турнирной таблице гости находятся на пятом месте и путевку в плей-офф команда обеспечила себе уже досрочно. За последние восемь встреч баскетбольный клуб Мирэкл Рэйвенс (жен) одержал шесть побед и только два раза проиграл, причем, оба поражения были как раз на выезде. В гостях команда намного хуже реализовывает свои моменты, ведь игроки ощущают отсутствие поддержки болельщиков, ведь в каждом домашнем матче видно, как баскетболисты сильно мотивированы и готовы на полную выложиться на площадке.

Чемпионат Уганды, Университет Кампала (жен) — Мирэкл Рэйвенс (жен)

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Университет Кампала (жен) — Мирэкл Рэйвенс (жен), запланированного на 02 сентября. На площадке игроки обеих команд появятся в 14:00 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Университет Кампала (жен) и Мирэкл Рэйвенс (жен) предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Университет Кампала (жен).



Университет Кампала (жен) — Мирэкл Рэйвенс (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (02.09.23)

Университет Кампала (жен)

В этом сезоне баскетбольный клуб Университет Кампала (жен) и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Университет Кампала (жен) играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Мирэкл Рэйвенс (жен)

После того, как баскетбольный клуб Мирэкл Рэйвенс (жен) проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Мирэкл Рэйвенс (жен) хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Мирэкл Рэйвенс (жен) продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Университет Кампала (жен) — Мирэкл Рэйвенс (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

На 02 сентября можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Университет Кампала (жен) — Мирэкл Рэйвенс (жен), в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 14:00 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Университет Кампала (жен) — Мирэкл Рэйвенс (жен): соперники не будут долго запрягать

В этом сезоне баскетбольный клуб Университет Кампала (жен) играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Университет Кампала (жен) уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Университет Кампала (жен) хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Мирэкл Рэйвенс (жен) входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Мирэкл Рэйвенс (жен) не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Университет Кампала (жен) — Мирэкл Рэйвенс (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Университет Кампала (жен) уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Университет Кампала (жен) пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Университет Кампала (жен) составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

Три года назад у баскетбольного клуба Мирэкл Рэйвенс (жен) сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Мирэкл Рэйвенс (жен) идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.