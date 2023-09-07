«Элиэзер Кубанза (Д.Кнг)» – «Леви Карриэль (Фра)». 07.09.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Элиэзер Кубанза (Д.Кнг) — Леви Карриэль (Фра) на 07-го сентября 2023 года, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Элиэзер Кубанза (Д.Кнг) и Леви Карриэль (Фра) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 23:45.

Стало известно, что именно 07-го сентября 2023 года пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Элиэзер Кубанза (Д.Кнг) — Леви Карриэль (Фра). По Москве начало данного поединка будет в 23:45, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Элиэзер Кубанза (Д.Кнг) — Леви Карриэль (Фра):

победа Элиэзер Кубанза (Д.Кнг) – 1.464, ничья – 65, победа Леви Карриэль (Фра) – 2.685

Прогноз на матч Элиэзер Кубанза (Д.Кнг) – Леви Карриэль (Фра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 07-го сентября 2023 года :

По коэффициенту 1.464 ставить на то, что выиграет Элиэзер Кубанза (Д.Кнг) не очень выгодно, а вот Леви Карриэль (Фра) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 2.685.

История личных встреч

В свои 32 года Элиэзер Кубанза (Д.Кнг) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Элиэзер Кубанза (Д.Кнг) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Элиэзер Кубанза (Д.Кнг) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Элиэзер Кубанза (Д.Кнг) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Элиэзер Кубанза (Д.Кнг) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Леви Карриэль (Фра) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Леви Карриэль (Фра) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Леви Карриэль (Фра) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Леви Карриэль (Фра) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Леви Карриэль (Фра) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

В свои 27 лет Элиэзер Кубанза (Д.Кнг) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Элиэзер Кубанза (Д.Кнг) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Элиэзер Кубанза (Д.Кнг) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Элиэзер Кубанза (Д.Кнг) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Элиэзер Кубанза (Д.Кнг) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Элиэзер Кубанза (Д.Кнг) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В данной весовой категории Леви Карриэль (Фра) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Леви Карриэль (Фра) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Леви Карриэль (Фра) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Леви Карриэль (Фра) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Леви Карриэль (Фра) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Элиэзер Кубанза (Д.Кнг) – Леви Карриэль (Фра) 07.09.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Элиэзер Кубанза (Д.Кнг) и Леви Карриэль (Фра), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

До старта боя, соперниками в котором будут Элиэзер Кубанза (Д.Кнг) и Леви Карриэль (Фра) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Элиэзер Кубанза (Д.Кнг) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Леви Карриэль (Фра) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Элиэзер Кубанза (Д.Кнг) — Леви Карриэль (Фра) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Элиэзер Кубанза (Д.Кнг) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

На чемпионский бой Элиэзер Кубанза (Д.Кнг) — Леви Карриэль (Фра) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Леви Карриэль (Фра), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Элиэзер Кубанза (Д.Кнг)

В своей профессиональной карьере Элиэзер Кубанза (Д.Кнг) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Элиэзер Кубанза (Д.Кнг) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Элиэзер Кубанза (Д.Кнг) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Элиэзер Кубанза (Д.Кнг) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Элиэзер Кубанза (Д.Кнг) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Леви Карриэль (Фра)

Уже несколько лет Леви Карриэль (Фра) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Леви Карриэль (Фра) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Леви Карриэль (Фра) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Элиэзер Кубанза (Д.Кнг) — Леви Карриэль (Фра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 07-го сентября 2023 года

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Элиэзер Кубанза (Д.Кнг) — Леви Карриэль (Фра) собираются ставить на то, что сильнее будет Элиэзер Кубанза (Д.Кнг), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Элиэзер Кубанза (Д.Кнг) и Леви Карриэль (Фра), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Элиэзер Кубанза (Д.Кнг) выиграет с помощью нокаута.