КД Замарат (жен) — Герника Бизкаия (жeн): хозяева должны брать три очка

Прогноз КД Замарат (жен) — Герника Бизкаия (жeн) (16-го февраля 2020 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч КД Замарат (жен) — Герника Бизкаия (жeн) 16-го февраля 2020 года

16-го февраля 2020 года в 14:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Испании, в котором на своей площадке местный клуб КД Замарат (жен) примет соперника по национальному первенству Герника Бизкаия (жeн).



16-го февраля 2020 года снова возобновляются матчи престижного баскетбольного турнира, и первым поединком будет КД Замарат (жен) – Герника Бизкаия (жeн), который начнется в 14:30 по МСК. Встречаются принципиальные соперники, которые представляют один регион, так что каждый год они играют между собой по несколько матчей. В прошлом году баскетболисты клуба КД Замарат (жен) были в гораздо лучшей форме, так что сумели выиграть все личные встречи.



КД Замарат (жен) — Герника Бизкаия (жeн). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб КД Замарат (жен) проводит на своей площадке, и 16-го февраля 2020 года хозяевам предстоит матч против игроков клуба Герника Бизкаия (жeн). В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 14:30 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба КД Замарат (жен), а один раз сильнее были игроки БК Герника Бизкаия (жeн).

КД Замарат (жен)

В этом сезоне баскетбольный клуб КД Замарат (жен) уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб КД Замарат (жен) одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб КД Замарат (жен) лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК КД Замарат (жен) нет более травмированных игроков основы.



Герника Бизкаия (жeн)

В межсезонье руководство баскетбольного клуба Герника Бизкаия (жeн) потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб Герника Бизкаия (жeн) сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб Герника Бизкаия (жeн) не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

Чемпионат Испании, КД Замарат (жен) — Герника Бизкаия (жeн)

Баскетбольный клуб КД Замарат (жен) свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 16-го февраля 2020 года. На этот раз соперником хозяев будет Герника Бизкаия (жeн), так что в 14:30 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб КД Замарат (жен). Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.



КД Замарат (жен) — Герника Бизкаия (жeн) (16-го февраля 2020 года), ставки и коэффициенты

КД Замарат (жен)

Сейчас баскетбольный клуб КД Замарат (жен) демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб КД Замарат (жен) играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу КД Замарат (жен) вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Герника Бизкаия (жeн)

После того, как баскетбольный клуб Герника Бизкаия (жeн) проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Герника Бизкаия (жeн) хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Герника Бизкаия (жeн) продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч КД Замарат (жен) — Герника Бизкаия (жeн) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб КД Замарат (жен) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 16-го февраля 2020 года сыграет матч против БК Герника Бизкаия (жeн). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 14:30 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК КД Замарат (жен) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

КД Замарат (жен) — Герника Бизкаия (жeн): хозяева должны брать три очка

В этом сезоне у баскетбольного клуба КД Замарат (жен) подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба КД Замарат (жен) и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба КД Замарат (жен) еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб КД Замарат (жен) сыграет в конкретном матче.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Герника Бизкаия (жeн) сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Герника Бизкаия (жeн) выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Герника Бизкаия (жeн) показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Герника Бизкаия (жeн) не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ КД Замарат (жен) — Герника Бизкаия (жeн). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб КД Замарат (жен) лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба КД Замарат (жен) гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба КД Замарат (жен) все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

В данный момент баскетбольный клуб Герника Бизкаия (жeн) находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Герника Бизкаия (жeн) сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Герника Бизкаия (жeн) действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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